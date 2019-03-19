多地海关近日集中打掉11个成品油走私团伙 案值超过8亿元

新华社北京3月19日电 记者19日从海关总署获悉，多地海关近日针对非设关地成品油走私开展集中收网行动，打掉11个走私犯罪团伙，初步查证案值超过8亿元。
海关总署缉私局相关负责人介绍，3月12日至14日，海关总署统一指挥南京、杭州、厦门、江门、昆明等海关，联合海警、海事部门及多地公安机关，共出动494名警力，分成71个行动小组，在云南陆路边境、长江口水域、珠江口水域、浙东沿海和闽东沿海同步开展收网行动。
本轮集中收网行动成功打掉11个走私犯罪团伙，初步查证约13.8万吨涉案走私成品油，案值约8.1亿元，抓获55名犯罪嫌疑人，现场查扣3艘走私船舶、3个非法改装储油罐、800吨成品油。初步查明，走私团伙通过绕越设关地、海上偷运等方式走私成品油入境，并在国内非法销售牟利。
这位负责人介绍，今年以来，全国海关已立案侦办87起成品油走私犯罪案件，案值48.13亿元。其中，侦办海（水）上成品油走私犯罪案件65起，案值44.97亿元。
海关总署提醒，走私人员为逃避海关监管查缉，往往将走私成品油运往无资质的个体加工点进行脱色、分装等处理，或者不经加工直接倒卖。走私成品油质量参差不齐，在车船使用中存在较大安全隐患。据了解，成品油经营企业销售走私成品油，将面临警告、责令停业整顿、罚款、取消经营资质等处罚，构成犯罪的，将移送司法机关处理。
这位负责人表示，下一步，海关将继续加大打击缉私力度，惩处走私违法犯罪活动。（刘红霞、王锦萱）
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