原标题：去年第四季度全国非现金支付960.89万亿元

新华社北京3月19日电 中国人民银行日前发布的数据显示，2018年第四季度，全国共办理非现金支付业务633.84亿笔，金额960.89万亿元，同比分别增长34.53%和0.33%。

人民银行表示，2018年第四季度，全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量稳中有升。

数据显示，截至去年四季度末，全国银行卡在用发卡数量75.97亿张，环比增长2.86%。全国人均持有银行卡5.46张。全国共发生银行卡交易610.19亿笔，金额210.47万亿元，同比分别增长38.49%和7.11%。

去年，银行卡信贷规模适度增长，逾期半年未偿信贷总额占比下降。截至去年第四季度末，银行卡授信总额为15.4万亿元，环比增长4.83%；信用卡逾期半年未偿信贷总额788.61亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.16%，占比较上季度末下降0.18个百分点。

人民银行表示，去年第四季度移动支付业务量增长较快，银行业金融机构共处理电子支付业务465.95亿笔，金额615.95万亿元。其中，移动支付业务177.08亿笔，金额78.22万亿元，同比分别增长78.79%和45.47%。

此外，第四季度，非银行支付机构处理网络支付业务1578.62亿笔，金额56.63万亿元，同比分别增长60.21%和22.26%；网联平台处理业务809.01亿笔，金额40.51万亿元。（记者吴雨）

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)