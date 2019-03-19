原标题：租房提取公积金明显增加

租房提取公积金明显增加

羊城晚报讯 记者景瑾瑾报道：佛山市住房公积金管理中心日前在其官网上公布了《佛山市住房公积金2018年年度报告》（以下简称《报告》）。根据《报告》显示，至2018年末，佛山市住房公积金缴存余额279.45亿元，比上一年末增长14.05%。2018年，发放个人住房贷款0.91万笔40.81亿元。同时，值得注意的是，在提取方面，租房提取的人数和金额都大幅增加。

贷款发放40.81亿元

在缴存方面，根据《报告》中的数据显示，2018年，佛山市住房公积金缴存额136.85亿元，同比增长11.29%。2018年末，缴存总额934.54亿元，比上一年末增长17.16%；缴存余额279.45亿元，比上一年末增长14.05%。

在贷款方面，佛山市公积金个人住房贷款最高额度为40万元，其中，单缴存职工最高额度40万元，双缴存职工最高额度80万元。2018年，发放个人住房贷款0.91万笔40.81亿元，同比分别增长37.93%、45.30%。其中，发放异地贷款675笔（976名）33756.45万元。2018年末，发放异地贷款总额319917.14万元，异地贷款余额165533.96万元。

超九成提取为住房消费

在提取方面，2018年，佛山市住房公积金提取额度为102.42亿元，同比增长13.76%，占当年缴存额的74.84%，比上年增加1.62个百分点。至2018年末，提取总额655.10亿元，比上一年末增长18.53%。在提取金额中，住房消费提取占90.65%，其中包括购买、建造、翻建、大修自住住房，偿还购房贷款本息，租赁住房等。

值得注意的是，据佛山市住房公积金管理中心方面分析，去年，响应国家“租购并举”政策，佛山公积金提取政策向租赁住房倾斜，并取得显著效果。2018年，租赁（含租房提取和无房提取）提取住房公积金标准大幅提高，提取人数从2017年的4.64万名增长为2018年的13.99万名，同比增长201.51%；提取金额从1.99亿元增长到7.49亿元，同比增长276.38%。

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