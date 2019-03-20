原标题：增值税税率下调打开降价空间 将释放消费潜能

4月1日起，我国增值税税率下调政策将开始实施，制造业等行业的增值税税率将由16%降至13%。在减税预期明朗的背景下，近期众多汽车企业，尤其是豪华车企业率先开始了一波降价潮。

梅赛德斯-奔驰首先宣布，全车系产品提前享受价格优惠，最高降幅达到6.7万元。继奔驰降价后，宝马也宣布下调在华销售的汽车价格，最大降幅达6万元。随后，捷豹路虎也宣布下调在华销售的系列车型，路虎品牌车型最高降8.5万元，捷豹品牌最高降价4.2万元。沃尔沃则宣布旗下车型最高降幅为6万元。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树指出，制造业降税3个点会使企业普遍能从减税费中受惠。一方面，减税可以缓解制造业的压力，提升企业盈利和产业活力，使更多企业经营改善，进而推动社会总消费的提升。另一方面，减税会使企业利润在一定程度上增加，从而有多余的资金用于扩大再生产等。由于进口产品的增值税是在进口环节征收的，因此进口汽车也会因为增值税率的降低而降价。

中国汽车流通协会常务理事贾新光认为，按照现在汽车工业产值约3.5万亿元，减3%的增值税，相当于1000亿元。2017年重点企业利润约4000亿元，这也就等于增加25%的利润。但由于汽车制造产业链条较长，减税到最终环节，价格影响不会太大。

中国汽车流通协会副秘书长罗磊表示，综合关税下调、增值税税率下调等因素来看，虽然短期内不会产生较大的影响，但从长期来看，有可能导致国内豪华车价格整体下探，刺激汽车消费市场。

中国社科院财经战略研究院副研究员蒋震对记者表示，增值税是价外税，税率减少可以明显带来价格下行，对激发消费是重大利好。制造业税率降低3个点，受益最明显，同时，如果一家企业将制造业作为投入和原料的话，制造业税率的下调，也会通过链条传导直接降低很多企业的进项成本，使这些企业成本负担下行显著，有利于企业轻装上阵，也可以腾挪空间更好地进行技术研发、创新等升级。

普华永道中国内地及香港间接税服务主管合伙人李军也对记者表示，增值税作为间接税的主要税种，其减税效应将通过抵扣机制层层传导，有助于进一步释放国内消费能量，推动中国经济持续良性增长。

(责编：常瑞雪(实习生)、杨曦)