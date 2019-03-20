原标题：百强房企市场份额升至58% 行业集中度加速提升

3月19日，由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家研究机构共同组成的“中国房地产TOP10研究组”发布《2019中国房地产百强企业研究报告》。

数据显示，截至2018年底，房地产百强企业销售总额、销售面积分别达87239.1亿元、66244.5万平方米，同比增长33.2%和32.0%；百强企业销售额市场份额快速上升至58.1%，较上年提高10.6个百分点，行业集中度加速提升。

报告显示，2018年百强企业积极进行规模化扩张，通过精准把握市场需求，销售再创佳绩，销售总额、销售面积增长率分别高于同期全国增幅，持续跑赢大势。从增速来看，百强企业规模优势进一步扩大。

2018年，全国楼市调控政策持续偏紧，百强企业通过抢抓三四线城市放量机会，实现了销售业绩的快速增长，三四线城市销售额占比提升至45.2%。从百强前50企业重点项目销售情况来看，一线城市在政策严控背景下，销售额占比较上年下降1.4个百分点至11.9%；二线城市占比为42.9%，较上年下降2.5个百分点；三四线城市受城镇化、棚改货币化安置等因素影响，销售额占比较2017年提升3.9个百分点至45.2%。

从百强企业的产品类型来看，改善类产品结构比例加大。2018年，百强企业通过调整产品结构，实现了企业销售业绩的快速增长。另外，百强企业着眼“美好生活”，围绕客户需求，从文化、科技、健康等方面入手，提高产品附加值，提升产品品质，以差异化的产品优势抢占市场份额。

“2018年，百强企业放缓补仓速度的同时加大去化力度，总资产周转率与存货周转率均出现小幅上升，但不同层级企业分化显著。”中指院相关负责人分析指出，2018年下半年以来，房地产行业调控力度不放松，“限购”、“限价”、“限贷”、“限售”等政策持续施行，棚改政策的调整也让火热的三四线城市市场预期降温，住宅市场供需两端均承压。百强企业放缓补仓的同时加快去化，促进企业整体周转率延续上升趋势。

在此基础上，2018年百强的销售业绩带动企业规模持续扩张，全年百强企业总资产均值为2079.1亿元，同比增长22%，营业收入均值同比增长27.3%至486.2亿元，净利润均值则同比增长28.2%至64.4亿元。上述负责人分析表示，“部分企业土地成本控制合理，产生较大盈利空间，因此净利润增速高于营业收入增速。2018年百强企业三项费用率均值为9.8%，较上年增加0.4个百分点。”

业内人士分析认为，2019年中国房地产行业在需求升级和文化更迭中将迎来新的竞争格局，其商业模式、业务重心、金融工具及产品理念将发生重大变化，推动行业走向新时代。随着规模化竞争深度持续，百强企业市场份额和集中度也有望进一步提升。

(责编：常瑞雪(实习生)、杨曦)