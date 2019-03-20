原标题：俩罚单“撂倒”俩营业部老总 严打场外配资利于股市稳定

俩罚单“撂倒”俩营业部老总 严打场外配资利于股市稳定

热点聚焦

要想堵上券商营业部这个配资入口，营业部负责人责无旁贷。两张罚单开得好，直接击中场外配资的要害。

因为场外配资，两位券商营业部负责人被直接“开除”。

据内蒙古证监局3月18日发布的《关于对刘强采取认定为不适当人选行政监管措施的决定》显示，85后的刘强在担任西部证券包头钢铁大街证券营业部负责人期间，不落实证监会关于账户实名制的监管要求，组织账户出借及配资活动，并为双方提供担保，扰乱证券市场秩序。为此，内蒙古证监局认定刘强为不适当人选，在决定书作出之日起2年内不得担任证券公司的董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人等职务或实际履行上述职责。西部证券应当在收到决定书之日起30个工作日内，作出免除刘强分支机构负责人职务的决定，并在作出决定之日起3个工作日内向证监局书面报告。

同日，浙江证监局也公布了类似违法违规行为。首创证券杭州文二路证券营业部负责人金炜棋，违规为其他证券公司客户与他人之间的融资以及出借证券账户提供中介或其他便利，被证监局认定为不适当人选，要求证券公司免除其营业部负责人职务。与刘强一样，金炜棋在2年内不得担任券商董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人等职务。这两张罚单，是2019年证监会严查场外配资以来，由监管部门开出的首批罚单，直接导致两位券商营业部负责人的落马，足见管理层对场外配资问题的重视程度。

最近几年，场外配资一直是困扰A股市场的一个重要问题。尤其是在2014年至2015年的“疯牛”行情中，场外配资不仅加剧了股市的非正常波动，也对广大投资者造成巨大的伤害。于是，严查场外配资成为当时监管部门的一项重要工作。随后几年，由于股市持续调整，场外配资终于从“繁华”走向“沉寂”。但随着今年股市行情转暖，场外配资又开始沉渣泛起。于是，证监会对场外配资问题的监管也就接踵而至。

场外配资实际上是为投资者提供一根资金杠杆，配资额少则两三倍，多则十倍以上。在牛市中，部分投资者通过配资杠杆确实可以达到快速“致富”的目的，但更多的参与者却在配资杠杆下被快速平仓、快速“致贫”。另外，场外配资形式通过杠杆效应的放大，足以撬动股市出现大起大落，让其他投资者也受到无辜的伤害。因此，为了维护证券市场正常的交易秩序，为了保护广大中小投资者的合法权益，监管部门确实有必要对场外配资加强监管，严禁场外配资混进场内，扰乱股市正常的交易秩序。

针对今年场外配资重新抬头带来的风险隐患，证监会于2月25日表示，“密切关注，指导有关方面依法加强对交易的全过程监管”。证监会要求，各证券公司要严格执行经纪业务及融资融券客户适当性管理，加强异常交易监控，认真做好技术系统安全防护。同时，也希望广大投资者理性投资，防范投资风险。随后，各地证监局严查场外配资的行动迅速展开，直到3月18日内蒙古证监局、浙江证监局相继开出罚单。

两张罚单的处罚对象均指向券商营业部负责人，正好击中场外配资的要害。场外配资难以绕过两个关键点，一是券商营业部，二是券商营业部负责人。场外配资要流向股市，必然要走券商营业部这个入口。在这个问题上，西部证券包头钢铁大街证券营业部负责人刘强是有代表性的，不仅组织账户出借及配资活动，还为配资双方提供担保，实在是有些胆大妄为。从监管角度看，把券商营业部这个“入口”堵上，场外配资流向股市的渠道也就难以畅通了。

要想堵上券商营业部这个配资入口，营业部负责人责无旁贷。两张证监局所开罚单均指向两家券商营业部的负责人，显然是找准了方向，打到了“七寸”。因此，这两张罚单开得好，直接击中场外配资的要害。希望这两张罚单能对其他券商营业部负责人起到警示作用，不要在场外配资上再以身犯险，否则难逃“落马”的命运。

□皮海洲(财经评论人)

(责编：赵爽、杨曦)