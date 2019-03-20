原标题：油气对外合作项目审批改备案 对外开放再落一子

油气对外合作项目审批改备案 对外开放再落一子

和而不同

不只油气行业，干线传输网、国产药注册初审等也都跨入了备案时代。未来，无论是对内资或者是外资，逐渐放开管制或将成为主流。

3月17日，国家发展改革委法规司发布通告称，根据国务院2月27日印发的《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》，将取消“石油天然气(含煤层气)对外合作项目总体开发方案审批”行政许可事项，改为备案。

这意味着我国在油气行业的对外开放中，又迈出了重要的一步。

煤层气作为一种非常规天然气，开发技术难度大、投资规模大、风险高。因此，通过对外合作引领推动我国煤层气产业发展至关重要。

在此前的实施过程中，我国煤层气对外合作项目总体开发方案实行审批制，项目前期工作复杂、建设周期长，一定程度上影响了煤层气对外合作项目建设进度，有碍行业未来的发展。将审批改备案，对促进非常规天然气开采有着巨大的促进作用。

数据显示，我国每年在采煤的同时排放的煤层气在130亿立方米以上，合理抽放的量应可达到35亿立方米左右。除去现已利用部分，每年仍有30亿立方米左右的剩余量，加上地面钻井开采的煤层气50亿立方米，可利用的总量达80亿立方米，约折合标煤1000万吨。如用于发电，每年可发电近300亿千瓦时。

但作为世界上发展较快的非常规天然气产业，我国的煤层气勘探开发始于2006年，起步较晚。由于开采难度高，投资规模大，国内仅有少数几家公司能进行勘探。因而，与外资企业的合作成为了主要的经营方式。

国家发改委和国家能源局在回应记者问题时也提到，我国正在实施的煤层气对外合作项目占到全国煤层气勘探开发区块面积的35%以上。可以说，在煤层气的勘探中，对外合作具有标志性意义。

更进一步来说，只有通过不断地合作与学习，逐步参与到国际标准的制定中去，我国才能与世界第三大煤层气资源储备国的地位相匹配。

其实不只油气行业，在国务院的文件中，干线传输网、国产药注册初审等也都跨入了备案时代。可以预见，在进一步扩大开放的过程中，无论是对内资或者是外资，逐渐放开管制或将成为主流。

更值得一提的是，类似油气行业对外合作项目审批改备案，必将直接增加我国的外商投资吸引力。而外商投资对于一个国家经济发展的重要性不言而喻。

从宏观看，外商投资的增加，将会吸收大量的剩余劳动力，降低我国失业率，一定程度上缓解就业压力。同时，外商投资大多属于技术密集型和资本密集型企业，将会对我国较为落后的劳动密集型企业产生有益的替代作用。

从微观看，外商投资除了为我们带来了大量的资金，更多的是高新技术、先进的管理理念和高精尖的生产设备，这将会促进我国本土企业的发展，增强企业竞争力。

客观地说，我国改革开放40年来取得的翻天覆地的成就，都离不开外商投资的促进作用。随着更多类似油气行业对外合作项目审批改备案，我国经济高质量发展将进入一个对外开放的新时期，这是最值得期待的。

□盘和林(经济学者)

(责编：赵爽、杨曦)