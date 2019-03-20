原标题：精准“滴灌”为民企纾融资之困

李建平摄

日前，江西省遂川县奥海科技园里，工人在生产电子产品。去年以来，江西省遂川县对重点产业、重点企业实行“一对一”帮扶，稳步扩大“财园信贷通”“银税互动”规模，为企业减负3.6亿元，发放“财园信贷通”贷款2.2亿元，切实解决企业融资难、融资贵问题。

央行今年将综合运用定向降准、再贷款再贴现、定向中期借贷便利工具等多种货币政策工具，对小微企业实施精准滴灌；用好信贷、债券、股权“三支箭”，支持民企融资纾困。同时，继续发挥“几家抬”政策合力，畅通政策传导机制，督促金融机构加大支持力度，做好民营和小微企业金融服务——

“如果没有这一支持工具，我们发债成本近7%，但去年11月份以来我们发行的4只超短融债券，平均成本是5.97%。”红豆集团财务公司副总经理孙东明向经济日报记者表示。

红豆集团是首批使用民营企业债券融资支持工具的企业之一，截至目前，共发行了4只超短期融资券，共融资13亿元。“别小看这1%的成本，我们传统制造业利润不高，省了1%对我们来说就节约了不少成本。”孙东明说。

为缓解民企融资难、融资贵问题，去年11月6日，中国人民银行行长易纲在接受经济日报记者专访时提出了“三支箭”的政策组合，民企债券融资支持工具就是这“三支箭”的其中之一。截至目前，“三支箭”中的前两支，即增加民企的信贷、设立民企债券融资支持工具都已经落地，“第三支箭”——民企股权融资支持工具目前也正在积极探索之中。

降准资金惠及实体

“以前我们拿自有资金交易，这一单做了，下一单就没钱了。”金谷电子商务有限公司总经理闫盺介绍，她所在的公司是一家典型的“轻资产”公司，做的是大宗农产品的撮合交易，没有抵押物。在农产品交易的过程中，工厂一方希望货到之后，检测没有质量问题再付款，而合作社一方则希望先拿到钱去购买种子、化肥等，迅速投入再生产。为让双方的需求能匹配，金谷电商就先为工厂向合作社垫付资金，提高交易效率。

“去年我们的总交易额达到2亿元，对流动资金的需求较大。”闫盺说。2018年11月份，金谷电商从中国农业银行获得了一笔500万元的信用贷款，利率仅为3.94%，比基准利率还低了10%。

金谷电商能够获得这一笔贷款，与去年以来一系列支持民营小微企业的政策落地有关。2018年以来，央行5次降准，并扩大了普惠金融定向降准的覆盖面；3次增加再贷款和再贴现额度共4000亿元，下调支小再贷款利率0.5个百分点；还创设了定向中期借贷便利(TMLF)，进一步加大金融对民营和小微企业的支持力度。

“银行现在的流动性更充裕了。”农业银行普惠金融事业部副总经理黄建勤认为，这得益于定向降准的政策。2018年，农行达到央行普惠金融定向降准第二档考核要求，额外释放了一个点的存款准备金率，是国有大行中唯一一家从“第一档”升至“第二档”的银行。“对于定向降准带来的额外收益，我们将通过降低小微企业贷款利率的方式，让利给民营企业、小微企业。”黄建勤表示。

“2018年，我们的普惠金融业务规模上去了，价格降低了，质量也可控。”中信银行普惠金融部负责人谷凌云介绍，截至2018年底，该行银保监会考核口径普惠金融贷款余额增幅48%；客户数增幅37%。

中国人民银行公布的数据显示，截至2019年1月末，普惠小微贷款（包括单户授信1000万元以下的小微企业贷款及个体工商户和小微企业主经营性贷款）余额9.7万亿元，同比增长17.6%，增速比上年末高2.4个百分点。1月份增加2109亿元，增量是上年同期的2.6倍。银保监会数据显示，2018年四季度银行业新发放的普惠型小微企业贷款利率比一季度下降0.8个百分点，6家大型银行比一季度下降1.1个百分点。

“发债难”有所缓解

作为较早在债券市场融资的民企之一，孙东明对于近年来债券市场融资环境的变化有着切身的体会。

“2017年下半年开始，我们发债的成本就开始走升，到了2018年，这一情况更明显，机构投资者也不好找了。”孙东明介绍，近两年，部分民企债券违约给市场造成了一定的恐慌情绪，导致很多投资机构对民企债券采取观望和回避的策略。

为缓解民企债券融资困境，2018年10月22日，国务院常务会议决定设立民企债券融资支持工具，以市场化方式帮助缓解企业融资难。“去年11月份，我们正准备发一只超短期融资券，刚好赶上民企债券融资支持工具推出，也成为了首批使用这一工具的企业之一。”孙东明表示，当时银行就提出，在超短期融资券发行时，配套使用信用风险缓释凭证，没有额外费用，也不需要企业多花时间。

配套使用信用风险缓释凭证，等于投资人在投资债券的同时买了保险，有效修复了投资人的恐慌情绪，民企发债的环境明显好转。2018年11月5日，红豆集团成功发行了5亿元的超短期融资券。随后，又在一个多月的时间内成功发行了3只超短期融资券，发行利率均在6%以下。

“创设信用风险缓释凭证帮助公司节约了近280万元融资成本。”正泰集团财务公司总经理陶明晖表示，不仅发行效率高、筹集资金速度快，还提振了投资人信心，发行结果超出预期，为公司正常的生产经营活动提供了支持。

2018年11月9日，正泰集团成功发行了一只超短期融资券，融资3亿元，利率仅4.6%，比2018年市场最低的时候还要低69个基点。

民企债券融资支持工具的推出释放了积极信号，民企发债难得到了一定程度缓解。截至2019年1月底，民企债券融资支持工具直接或间接带动41家民企发行债务融资工具61只，金额285.2亿元，覆盖江浙粤等13个地区和原材料、大型制造业、医药、能源等14个行业。

中国人民银行统计数据显示，2018年10月22日以来，有支持工具参与的AA+级和AA级民企加权发行利率分别为5.65%和6.52%，较同期无支持工具参与的同评级、同期限的民企加权发行利率低60至70个基点，民企发债成本整体有所降低。

纾困仍须“几家抬”

在这“两支箭”的共同发力之下，截至2018年底，民企贷款与国企贷款占比已经大体相当。2018年，民企贷款余额42.9万亿元,占比达47.4%。民企发债净融资在2018年连续下降的局面也得到了扭转，2018年11月份和12月份，民企合计发行债券1550亿元,同比增长约70%，民企发债净融资252亿元，市场信心有所恢复，民企融资环境出现了好转。

今年，民营和小微企业金融服务仍将是“重头戏”。“第三支箭”——研究设立民企股权融资支持工具正在探索之中。据了解，为稳定和促进民企股权融资，央行正在推动由符合规定的私募基金管理人、证券公司、商业银行金融资产投资公司等机构，发起设立民企股权融资支持工具，由央行提供初始引导资金，带动金融机构、社会资本共同参与，按照市场化、法治化原则，为出现资金困难的民营企业提供阶段性的股权融资支持。

央行方面表示，今年将按照中央部署，综合运用定向降准、再贷款再贴现、定向中期借贷便利工具等多种货币政策工具，对小微企业实施精准滴灌；用好信贷、债券、股权“三支箭”，支持民企融资纾困。同时，继续发挥“几家抬”政策合力，畅通政策传导机制，督促金融机构加大支持力度，汇聚银政企多方合力，久久为功，千方百计做好民营和小微企业金融服务。

(责编：常瑞雪(实习生)、蒋琪)