波音总裁公开信：正采取行动确保飞机安全

新华社华盛顿3月19日电（记者 周舟）美国波音公司总裁丹尼斯·米伦伯格18日晚发表公开信说，该公司正在采取行动，确保波音737 MAX系列飞机的安全性。这是波音高层在埃塞俄比亚航空公司飞机失事后的首次公开表态。
本月10日，埃塞俄比亚航空公司一架波音737-8客机（属于737 MAX系列）坠毁，这是继去年10月29日印度尼西亚狮子航空公司空难事故之后，波音737-8客机发生的第二起空难事故。
米伦伯格在公开信中说，基于印尼狮子航空公司空难事故所获信息，以及埃塞俄比亚航空公司空难事故获得的最新数据，“我们正在采取行动，全面确保737 MAX系列飞机的安全性”。
米伦伯格说，对埃塞俄比亚航空公司空难事故的调查，以及对失事飞机驾驶舱语音记录器和飞行数据记录器数据的分析正在全面、快速展开，而埃塞俄比亚事故调查局将决定何时，以及如何用适当方式发布更多细节。
米伦伯格说，公司将很快发布针对737 MAX的软件更新和相关飞行员培训指南，以解决在印尼狮子航空公司空难事故后发现的问题。
米伦伯格说：“我们正与航空公司客户、国际监管机构和政府部门共同努力，支持最新调查，了解所发生的事实，以避免悲剧再次发生。”
据美国媒体报道，美国联邦航空局和波音公司原计划在1月初对737 MAX飞机的软件系统进行升级，解决印尼狮子航空公司空难事故暴露出来的问题，但这项计划被推迟了。埃塞俄比亚航空公司空难事故发生后，美联邦航空局向波音公司给出不晚于4月进行软件升级的时间表。
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】