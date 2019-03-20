原标题：证监会：围绕14个重点问题加强顶层设计

2月22日中央政治局举行第十三次集体学习以来，证监会党委先后召开党委会、党委理论学习中心组（扩大）学习会，传达学习领会习近平总书记的重要讲话精神，认真研究资本市场的贯彻落实措施。

证监会党委认为，习近平总书记的重要讲话，站在新时代党和国家事业发展全局的高度，深刻阐述了金融对经济高质量发展的战略意义，对深化金融供给侧结构性改革、防范化解金融风险和增强金融服务实体经济能力作出了科学部署，为我们做好资本市场工作提供了行动指南和根本遵循。证监会党委和系统各级党委必须深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，与总书记关于资本市场的一系列重要指示批示精神贯通起来学习领悟，准确把握职责定位，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，发挥各方合力，努力建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

证监会党委深刻认识到，做好新形势下的资本市场工作，必须增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把思想和行动统一到党中央对国际国内金融形势的科学判断和深化金融供给侧结构性改革的决策部署上来。具体到资本市场贯彻落实工作：一是必须正确把握金融本质。要立足我国实际，不断深化对金融本质、初心和规律的再认识，坚持服务实体经济的根本发展方向，做到尊重规律、敬畏规律、遵循规律，坚持按市场规律办事。二是必须深化金融供给侧结构性改革。要坚持贯彻新发展理念，坚持市场化法治化方向，完善资本市场基础制度，大力发展直接融资，推进融资结构完善，为实体经济发展和满足人民群众需要提供更高质量、更有效率的金融服务。三是必须平衡好稳增长和防风险的关系。要坚持在改革发展中防范风险、化解矛盾，持续增强资本市场抵御风险的韧性。四是必须精准有效处置重点领域风险。要切实增强忧患意识，坚持历史观和辩证法，坚持精准施策，精准做好股票质押、债券违约、私募基金、场外配资、监管对象各类资管业务和地方各类交易场所等重点领域风险处置，打好防范化解重大金融风险攻坚战。五是必须加快深化金融改革开放。要根据国际经济金融发展形势变化和我国发展战略需要，研究推进资本市场改革开放新举措，推进资本市场全方位、高水平对外开放，以开放促改革、促发展。打造一支政治过硬、作风优良、精通资本市场工作的干部队伍。

证监会党委强调，要继续深入学习领会习近平总书记的重要讲话精神，紧扣深化金融供给侧结构性改革的部署要求，围绕提高上市公司质量、大幅提升违法违规成本、统筹推进相关上市板块的综合改革、强化中介机构责任和能力、进一步完善交易制度、加强交易全程监管、积极为中长期资金入市创造条件、加大资本市场的对外开放、防范化解资本市场重点领域风险、推动债券市场统一监管、积极发展期货和衍生品市场、加强投资者教育、形成维护资本市场平稳发展合力、构建资本市场发展良好生态等重点问题，加强调查研究和顶层设计，研究提出务实管用的政策举措，进一步加快改革、扩大开放，充分释放市场活力，促进资本市场高质量发展和更好服务实体经济健康发展。

(责编：蒋琪、杨曦)