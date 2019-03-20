原标题：春季出境游升温 原产地“打卡”、“种太阳”之旅等受追捧

图为东南亚经典景点陆续迎来游客潮。 张睿 摄

中新网南京3月20日电 随着全国范围内气温回升，清明节、五一的小长假即将来临，中国的旅友已经蠢蠢欲动，春季出行市场迅速升温。

记者20日从驴妈妈、携程等多家旅游平台获悉，春季出游赏花，到明信片中的美景“打卡”成为中国居民最热门的选项。此外，因为“遭受”开年以来长达2个月的阴霾侵扰，全球“寻太阳”之旅也颇受欢迎。

据中国旅游研究院与携程旅游近日联合发布《2018年中国游客出境游大数据报告》显示，2018年中国出境旅游持续升温，稳居世界出境旅游第一位；中国公民出境旅游人数达14972万人次，比上年同期增长14.7%。

刚一告别寒冬，中国居民将开始又一次“迁徙”，这一次不是返乡，而是出境。记者走访旅行社时发现，咨询、预订旅游的市民络绎不绝。其中，出境游因淡季优惠折扣大、签证便利等，尤其受消费者欢迎。

据驴妈妈数据显示，2-4月出境游中，东南亚海岛游、西班牙日光之旅、日本赏樱、泰国泼水节等主题产品预订热度最高。

总体上，春季出游中，赏花当仁不让成为居民最热门选择。而随着消费升级及出游高频化，部分国内游客越来越喜欢到“原产地”打卡，追求原汁原味的独特体验。例如日本赏樱、荷兰郁金香等2019年春季游预订表现得尤为火热。

该平台工作人员告诉记者，赏樱、郁金香等预订人次，相比2018年同期增长近五成。像“日本东京、富士山、京都、大阪6日5晚半自助游”游富士芝樱祭、山中湖花之都公园赏花；“荷兰+比利时+卢森堡3国11日深度游”前往闻名遐迩的库肯霍夫花园，感受品种、数量、质量以及布置手法堪称世界之最的郁金香展等，在热销产品中颇具代表性。

在走访中，记者也发现，今年华东、华南地区罕见的连绵阴雨，让不少人朋友圈“种太阳”同时，也选择走出国门。

除却赏花游外，东南亚、西班牙等阳光灿烂的目的地，因此也颇受青睐。记者通过各类平台了解到，通过网上平台预订西班牙、葡萄牙等春季团期的人次相比去年普遍增长，有些旅行社同比增长近四成。

此外，泰国等东南亚国家除却灿烂的阳光外，由于恰逢传统节日“泼水节”，在海岛度假、潜水等内容外，更增加了部分日常难得的体验内容，4月中旬团期尤其受国内游客喜欢。

哪些城市居民最爱春季出境游呢？驴妈妈数据显示，上海、杭州、广州、深圳、重庆、成都、武汉、北京、南京等位居前十。整体来看，受假期影响，80/90后居民更倾向于日本、东南亚等周边国家，从预订到出发间隔相比去年大有缩短，主要得益于签证利好，呈现出“即订即出游”趋势。在西班牙、土耳其等长线游中，“银发族”占比较去年提升11个百分点。(杨颜慈)

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)