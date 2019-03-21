原标题：北京市统计局：北京居民人均可支配收入62361元

昨天上午，北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布了《北京市2018年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）。

2018年，北京地区生产总值比上年增长6.6%；全市居民人均可支配收入超过6.2万元，比上年实际增长6.3%，与经济增长基本同步；城市居民最低生活保障标准比上年提高100元……

过去的一年，全市经济发展稳中有进，城市建设与服务水平不断提升，发展成果更多惠及百姓，社会民生呈现新气象。

去年GDP超3万亿元

同比增6.6%

初步核算，去年全年本市实现地区生产总值30320亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%。按常住人口计算，全市人均地区生产总值为14万元。

全年实现新经济增加值10057.4亿元,按现价计算,比上年增长9.3%；占全市地区生产总值的比重为33.2%，比上年提高0.4个百分点。

全年高技术产业实现增加值6976.8亿元，按现价计算，比上年增长9.4%；占地区生产总值的比重为23.0%，比上年提高0.2个百分点。战略性新兴产业实现增加值4893.4亿元，按现价计算，增长9.2%；占地区生产总值的比重为16.1%，比上年提高0.1个百分点。信息产业实现增加值4940.7亿元，按现价计算，增长14.3%；占地区生产总值的比重为16.3%，比上年提高0.9个百分点（高技术产业、战略性新兴产业、信息产业三者有交叉）。

每平方公里1313人

常住人口密度同比减10人

《公报》指出，全市常住人口连续两年负增长。去年年末全市常住人口2154.2万人，比上年末减少16.5万人。其中，常住外来人口764.6万人，占常住人口的比重为35.5%。

常住人口中，城镇人口1863.4万人，占常住人口的比重为86.5%。常住人口出生率8.24‰，死亡率5.58‰，自然增长率2.66‰。常住人口密度为每平方公里1313人，比上年末减少10人。

在常住人口构成方面，65岁及以上人口为241.4万人，占比为11.2%；0-14岁人口226.6万人，占比为10.5%。

居民消费价格总水平

比上年上涨2.5%

去年全年全市居民人均可支配收入为62361元，比上年增长9.0%；扣除价格因素后，实际增长6.3%。 全年全市居民人均消费支出为39843元，比上年增长6.5%。

在价格方面，全年居民消费价格总水平比上年上涨2.5%。其中，食品价格上涨2.9%，非食品价格上涨2.4%；消费品价格上涨1.8%，服务项目价格上涨3.5%。

全年实现市场总消费额25405.9亿元，比上年增长7.4%。其中限额以上批发和零售企业实现网上零售额2632.9亿元，增长10.3%，占社会消费品零售总额的22.4%。

二手住宅销售价格

同比下降1.9%

去年全年新建商品住宅价格小幅波动，二手住宅价格稳中有降。12月份，新建商品住宅销售价格环比上涨1.0%，同比上涨2.3%；二手住宅销售价格环比下降0.2%，同比下降1.9%。

年末全市房屋施工面积12962.6万平方米，比上年末增长2.8%。全年房屋竣工面积1557.9万平方米，增长6.2%。

2018年全年国有建设用地供应总量2273.3公顷。其中，住宅用地1149公顷（其中保障性安居工程用地344公顷），工矿仓储用地91.4公顷，商服用地181.3公顷，基础设施等其他用地851.6公顷。

3.5亿人次逛北京

旅游总收入5921亿元

去年全年接待国内旅游者3.1亿人次，比上年增长4.6%。国内旅游总收入5556亿元，增长8.5%。接待入境旅游者400.4万人次，增长2.0%。其中，外国游客339.8万人次，增长2.3%；港、澳、台游客60.6万人次，增长0.1%。旅游外汇收入55.2亿美元，增长7.5%。国内外旅游总收入5921亿元，增长8.3%。全年经旅行社组织的出境游人数510.9万人次，下降0.1%。

全年实现邮电业务总量2151.4亿元，按可比价格计算，比上年增长66.2%。其中，邮政行业业务总量397.9亿元，下降5.1%；电信业务总量1753.5亿元，增长1倍。

城市居民最低生活保障标准

提至1000元

在社会保障方面，去年年末本市参加企业职工基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险的人数分别为1591.5万人、1628.9万人、1240.7万人、1187万人和1104万人。

年末参加城乡居民养老保障的人数为209万人，参加城乡居民基本医疗保险的人数为390.8万人。全市享受城市居民最低生活保障的人数为6.7万人，享受农村居民最低生活保障的人数为3.7万人。

值得一提的是，2018年城市居民最低生活保障标准较2017年上涨了100元。（记者 张钦）

(责编：杨曦、蒋琪)