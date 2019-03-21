原标题：中国发展高层论坛2019年会聚焦“坚持扩大开放 促进合作共赢”

新华社北京3月20日电（申铖、王锦萱）经国务院批准，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会将于3月23日至25日在北京钓鱼台国宾馆举行。本届论坛的主题是“坚持扩大开放 促进合作共赢”。

2019年将迎来新中国成立七十周年。七十年的发展坚定了中国坚持对外开放的决心，开放发展被写入了新发展理念。中国的开放举措如何落地，哪些新的开放举措将出台，如何推动从商品和要素流动型开放走向制度型开放……这些国内外关注的问题将在本届论坛上充分讨论。

中国发展研究基金会副理事长兼秘书长卢迈说，今年是中国发展高层论坛第20届年会。本届论坛正式会议上，嘉宾将针对“稳中求进的供给侧结构性改革”“积极财政政策新举措”“金融业开放与金融稳定”“推动全方位对外开放”“制造业高质量发展”等议题进行探讨。

据介绍，出席本届论坛的中方嘉宾中，将有50余位中央部门负责人。外方正式代表达150余位，包括96位世界500强企业和全球行业领先企业的高管，以及国际知名学者近30位。

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