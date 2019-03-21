原标题：财政部：力争年内完成增值税法、消费税法等多部税法起草工作

新华社北京3月20日电（记者申铖）记者20日从财政部了解到，2019年，财政部将力争年内完成增值税法、消费税法、印花税法、城市维护建设税法、土地增值税法、关税法、彩票管理条例（修订）的相关起草工作，及时上报国务院；同时，力争年内修订事业单位国有资产管理暂行办法、注册会计师注册办法等部门规章。

财政部表示，今年将以加快建立现代财政制度为目标，增强财政立法的系统性、及时性和有效性，坚持科学立法、民主立法、依法立法，不断完善与国家治理体系和治理能力现代化相适应的财政法律制度体系。

财政部并称，今年将积极开展会计法、注册会计师法、国有资产评估管理办法、财政违法行为处罚处分条例的修订以及行政事业性国有资产条例、国有金融资本管理条例的制定工作，适时上报国务院；开展财政票据管理办法的修订工作，适时发布实施。

此外，财政部今年还将对政府采购法（修订）、国家金库条例（修订）、政府非税收入管理条例、企业国有资产基础管理条例等法律行政法规，以及企业财务通则（修订）、财政预算绩效管理办法等部门规章进行立法研究，争取尽早形成立法成果。

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