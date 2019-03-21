原标题：前两月地方债已发行7821亿 超2万亿专项债提速发力补短板

前两月地方债已发行7821亿 新增专项债超3000亿

超2万亿专项债提速发力补短板

一季度地方债发行将突破万亿，专项债品种有望再扩围

财政部20日发布的数据显示，今年1至2月，全国发行地方政府债券7821亿元，其中，新增一般债券3883亿元、新增专项债券3078亿元。截至2月末，全国地方政府债务余额191420亿元，控制在全国人大批准的限额之内。

业内专家指出，从前两月发行进度来看，今年我国地方债发行不仅时间提前，发行量也较往年大幅增加，一季度地方债发行将突破万亿元。今年我国主动提高地方政府专项债券规模，将给重点项目建设提供资金支持，为稳投资、补短板、调结构发挥重要作用。

前两月地方债发行量大增

财政部数据显示，2019年1至2月，全国发行地方政府债券7821亿元。其中，发行一般债券4560亿元，发行专项债券3261亿元；按用途划分，发行新增债券6961亿元(包括新增一般债券3883亿元、新增专项债券3078亿元)，发行置换债券和再融资债券(用于偿还部分到期地方政府债券本金，下同)860亿元。

数据还显示，截至2019年2月末，全国地方政府债务余额191420亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务114273亿元，专项债务77147亿元；政府债券188269亿元，非政府债券形式存量政府债务3151亿元。

中国国际期货股份有限公司研究员汤林闽对《经济参考报》记者表示，在2018年底提前下达部分2019年地方政府新增债务限额的背景下，今年1至2月地方债发行具有两个明显特点，一是发行时间提前，二是发行量较往年大大增加。

汤林闽表示，与1.39万亿元的提前下达额度相比，1至2月不到7000亿元新增地方债的发行量依然略显保守，因为这意味着一季度内几乎不可能用完全部的提前下达新增限额，也令今年后续的地方债发行安排承受压力。“不过，由前两个月地方债发行量大增引领，今年地方债开年即进入紧凑发行的趋势，因此地方债发行应呈现与去年大为不同的均衡发行态势，不会再出现突进式爆发式发行的情况。”他说。

来自Wind的数据显示，截至3月20日，当月地方债发行规模已经超过2700亿元。对此，汤林闽表示，加上1至2月发行的7800多亿元地方债，一季度地方债发行超过万亿已是既定事实。同时，他表示，整个3月份地方债发行规模或超4000亿元，与1月份发行量大致持平。以这样的节奏，前三季度地方债发行量至少超过3.6万亿元，基本与去年相当。

“值得注意的是，目前地方政府专项债发行规模明显大增，发行进度也明显提前，且项目收益债比例提高。”中诚信国际宏观金融研究部分析师卞欢对《经济参考报》记者表示。

专项债发力补短板稳投资

根据今年的政府工作报告，今年拟安排地方政府专项债券2.15万亿元，比去年增加8000亿元。业内专家指出，扩大地方政府债券发行规模是积极财政政策加力提效的重要支撑点，有助于稳投资、补齐短板和防范风险。

中国财政科学研究院金融研究中心主任赵全厚表示，主动提高地方政府专项债券规模，可为重点项目建设提供资金支持，是稳定投资、补齐短板、调整结构的重要内容。

“从去年情况可以清晰看到专项债对稳投资的作用。”汤林闽表示，在2018年三季度专项债集中发行后，9月份开始，固定资产投资终结之前连续8个月的下降趋势，转而回升，其中基建回暖是最主要的驱动因素。因此，今年8000亿元新增专项债可进一步促进基建回升、带动投资企稳。

关于专项债投入的重点领域，财政部部长刘昆在今年两会期间的记者会上表示，重点还是支持重大在建项目和补短板。一是支持打好三大攻坚战。尤其是“三区三州”等深度贫困地区脱贫攻坚项目、污染防治项目。二是支持重大发展战略。比如雄安新区建设、长江经济带发展、“一带一路”建设、粤港澳大湾区等等。三是支持重大项目建设。包括棚户区改造、铁路和公路等交通基础设施、重大水利设施、乡村振兴等公益性项目建设，并将重点支持在建项目续建。

财政部数据显示，截至2018年末，我国地方政府债务余额18.39万亿元。按照地方综合财力测算，地方政府债务率为76.6%，比上年下降0.1个百分点，低于国际通行的100%-120%警戒线。

党的十八大以来，财政部会同有关部门依法加快建立规范的地方政府举债融资机制，形成了覆盖地方政府债务限额管理、预算管理、新增债券发行、存量债务置换、风险预警、应急处置、信息公开、日常监督等各环节的“闭环”管理体系。在此基础上，2018年财政部会同有关部门采取措施进一步规范政府债务管理，取得了积极成效。

专项债品种有望继续扩围

卞欢指出，2018年，地方政府债务“开前门”、“堵后门”的思路得到贯彻，专项债、置换债发行顺利，相关政策不断完善，地方政府债券发行“前门”进一步打开，专项债顺利完成定额、债务信息公开得到加强。地方债务置换也基本完成，“堵后门”政策机制不断完善。

对于未来专项债的发行，汤林闽表示，因专项债归口政府性基金预算，还本付息与政府性基金息息相关，故未来专项债品种与政府性基金大致匹配是可预期的趋势，因此未来预计会发展出更多的专项债新品种。

赵全厚指出，2017年以来，财政部陆续创新发行了土地储备、公路收费权、棚改等专项债券，又激励地方政府创新了项目收益与融资自求平衡的专项债，如轨道交通专项债券、教育专项债券、水利专项债券等。今后有望根据实情，进一步扩大专项债券尤其是项目收益类债券范围。

财政部有关负责人表示，下一步，继续采取措施规范地方政府债务管理，在发挥政府规范举债积极作用的同时，严格控制地方政府隐性债务风险，“堵后门”要更严，“开前门”要更大，疏堵结合，坚决打好防范化解重大风险的攻坚战。

该负责人指出，将完善专项债券管理，按照加大支持和强化监管的原则，完善专项债务限额规模全额管理，加强专项债券项目收支预算管理，规范专项债券发行使用，健全专项债券风险防控机制，支持地方尽早发挥专项债券资金效益，有效防范专项债务风险。此外，将督促地方落实地方政府债务信息公开要求，稳步推进地方政府债务“阳光化”，更好发挥社会公众对地方政府举债融资的监督作用。

(责编：杨曦、仝宗莉)