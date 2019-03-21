北京50家便利店试点销售乙类非处方药

原标题：50家便利店试点销售乙类非处方药

本报讯（记者 王薇） 昨天，本市召开全市市场监督管理工作会议。北京青年报记者从工作会上获悉，今年本市将积极支持生活性服务业发展，扩大“一区一照”适用范围，探索实施“一市一照”。

据了解，今年本市将继续深化商事制度改革，打造更加宽松便捷的营商环境。实现企业开办“一天领照、三天办好”。深化“证照分离”“多证合一”改革，解决“准入不准营”问题。大力推进电子营业执照广泛应用。推动实施注销便利化改革，完善简易注销制度，将注销公告时间由45天缩短到20天。

2018年，本市为满足群众便利性、宜居性、多样性需求，原市工商局、原市商务委等部门对纳入试点范围的17家连锁便利店试行“一区一照”登记管理。这些连锁便利店在一个区开办多家连锁店时，只需要在该区办理一张营业执照即可，其他门店的名称和经营场所同步登记在同一张营业执照上。今年本市将积极支持生活性服务业发展，扩大“一区一照”适用范围，探索实施“一市一照”。

北青报记者了解到，今年本市还将进一步简政放权，深化推进许可审批改革。在市场监管部门内部，全面探索实施许可办理“先证后核”“告知承诺”，稳妥下放行政事项办理权限，推行全程电子化办理，实现线上“一网通办”、线下“只进一扇门”“一窗受理”、企业和群众办事“最多跑一次”。今年本市还将在50家连锁便利店试点乙类非处方药、二类医疗器械销售服务。

另据介绍，今年本市还将深化市场监管风险洞察平台应用，为分级分类监管赋能增效。制定实施加强企业信用体系建设第三阶段行动计划，升级北京市企业信用信息网，健全信用联合惩戒和信用修复机制，推动信用信息数据归集开放共享。坚持公正监管与包容审慎监管结合，支持新业态新模式健康发展。

在执法方面，深入推进市场监管综合行政执法改革，严惩侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品、垄断、不正当竞争、违规直销、虚假违法广告、食品药品违法、网络违法、价格违法等各类违法行为，让违法者付出付不起的代价。

(责编：仝宗莉、蒋琪)