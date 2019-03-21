北京一的哥两年19次“碰瓷”公交车

原标题：的哥两年19次“碰瓷”公交车

两年“碰瓷”公交车19次，出租车司机张某昨天上午在北京朝阳法院出庭受审。

蹊跷

多公交车司机“剐蹭”同一辆出租车

此前有媒体报道称，公交司机彭师傅驾驶公交车在朝阳区安慧桥西准备进站时，与一辆出租车发生剐蹭。由于是公交车全责，彭师傅选择“私了”，赔偿出租车司机张某2800元。

当他将自己的遭遇讲给同车队的王师傅听时，没想到其也与同一辆出租车发生过相似事故。

2018年9月1日，张某被公安机关抓获。

朝阳区检察院指控，张某在2016年8月至2018年8月间，驾驶出租车与公交车发生19次事故，敲诈勒索公交车司机钱款共计44400元。

公诉机关认为，被告人张某故意造成交通事故，利用公交司机害怕被公司处罚的心理索要财物，构成敲诈勒索罪，建议法院判处张某有期徒刑一年至两年六个月，并处罚金。

真相

利用交通法规“碰瓷” 害怕败露辞职

在庭审中，张某称，在公交车并线时，他会主动贴近“不让道”，甚至加速以每小时50公里左右的速度径直往前开。停车后，张某一般会主动报警，而根据交通法规，这种情况下并线车辆被判定为全责。“我从来没有考虑过公交车里还有乘客。”张某称。

当审判长提问“你为什么选择公交车为目标”时，张某称，选择公交车作为“碰瓷”目标主要是因为公交车司机大多会主动要求“私了”。

案卷显示，被“碰瓷”的公交司机称，发生这样的事故确实是公交车全责，如果按照正常途径走车队保险，司机不但会被停驶、参加安全教育学习，还可能影响绩效和年终奖。

所以，面对张某“你全责，认不认”的追问，公交司机往往妥协选择“私了”。张某称，根据现场情况，“私了”的数额从几百元到数千元不等。

按照出租车公司规定，发生交通事故后要主动上报，但张某从未上报过。当事情逐渐传开后，害怕事情败露的张某从出租公司辞职。

张某辩护人认为，张某无违法犯罪前科，由于文化程度低、法律意识淡薄酿成犯罪，张某家属代为退赔了被害人损失，建议法院判处缓刑。

昨天上午11时15分许，审判长宣布休庭。

此案未当庭宣判。

文/本报记者 赵加琪

(责编：仝宗莉、蒋琪)