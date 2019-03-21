违规出借账户及支持配资 首创证券营业部负责人被监管免职

原标题：首创证券营业部负责人被监管免职

随着A股市场迅速升温，场外配资死灰复燃，监管部门迅速出手查处。3月18日，首创证券一位营业部负责人因违规出借账户及支持配资活动，被监管认定为“不适当人选”，做出免职的行政监管措施。市场人士认为，严查配资从配资公司到了正规军券商，说明监管层面严查场外配资动真格了。

证监局出手处罚营业部负责人

3月19日早上，华商报记者查询发现，浙江证监局网站发布了一则《关于对金炜棋采取认定为不适当人选措施的决定》，发布时间为3月18日。

其中提到，经查，金炜棋作为首创证券有限责任公司杭州文二路证券营业部负责人，未能恪守诚信、勤勉尽责，违规为其他证券公司客户与他人之间的融资以及出借证券账户提供中介或其他便利，并在我局核查上述事项过程中向我局提供虚假信息、隐瞒相关重大事项。以上事实有相关客户账户资料、电话录音、情况说明、谈话笔录等证据予以证明。

上述行为违反了《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》第四条、《证券经纪人管理暂行规定》第十三条、第二十七条的有关规定。按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》第五十三条的规定，该局决定：认定金炜棋为不适当人选，自本决定作出之日起2年内，不得担任证券公司董事、监事、高级管理人员和分支机构负责人等职务或者实际履行上述职务。

首创证券有限责任公司应当在收到本决定书之日起30个工作日内，作出免除金炜棋首创证券有限责任公司杭州文二路证券营业部负责人的决定，并在作出决定之日起5个工作日内向我局书面报告；达到披露要求的，应当及时履行信息披露义务。

这条决定还提到，如果对相关监督管理措施不服，可以提出行政复议申请，也可提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

西安一家券商分析人士屈先生表示，合规是市场的红线，违规配资从市场角度也是有很大的风险。这次的处罚给很多投资者包括从业人员敲响了警钟。

严查配资已从市场到券商内部

家住西安南郊的陈先生原本从事服务行业，曾经配资炒股，不过近日华商报记者联系上时，他说自己早就不参与配资了，而且已经不炒股了。回忆起配资经历，他说教训深刻，一旦跟配资公司签了合同，就控制不了了。配资公司的条款很强势，投资人只能被动听他们的安排。“一旦股市行情不理想，一百万进去，五十万出来。”他感觉配资炒股风险还是比较大。

对于配资，近期已有不少地方证监局迅速行动。包括广东、浙江、山东等地方证监局相继召开辖区合规风控座谈会，要求辖区证券机构不得与各类配资机构合作。华商报记者注意到，3月7日，广东证监局座谈会要求，禁止以任何形式与配资机构合作开展业务等。3月13日，浙江证监局召开座谈会强调证券经纪业务合规风控管理，加强异常交易监管特别是场外配资监测等。

最新数据显示，截至3月18日，上交所融资余额报5389.36亿元，较前一交易日增加40.09亿元；深交所融资余额报3445.82亿元，增加21.9亿元；两市合计8835.18亿元，增加61.99亿元。

西安一位财经评论人士孙先生分析，从新闻报道看，监管层面多次要求高度重视非法场外配资可能带来的市场风险，不得为非法场外配资提供任何便利等。有券商营业部老总因场外配资遭免职，这是近期比较少见的处罚，说明监管层面严查场外配资而且行动上动真格，严查配资已从市场公司到券商内部，这有助于风险控制，保障市场正常秩序。 华商报记者 黄涛

(责编：仝宗莉、蒋琪)