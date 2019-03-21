珠三角：5年投资超1700亿元

本报讯 近日，《南方电网公司关于服务粤港澳大湾区发展的重点举措》（以下简称《26条重点举措》）在北京发布。南方电网公司新闻发言人徐达明介绍，2018年至2022年，南方电网公司在珠三角地区电网投资将超过1700亿元，以加快粤港澳大湾区智能电网规划建设，持续提升电网防灾抗灾能力，到2022年基本建成安全、可靠、绿色、高效的智能电网；到2030年，粤港澳大湾区将率先全面建成世界一流智能电网，支撑大湾区现代化经济体系发展和智慧城市群建设。
粤港澳大湾区建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群，为能源电力发展带来了巨大机遇，也提出了高质量发展的新要求。预计到2035年，粤港澳大湾区用电负荷将达到1.3亿千瓦，较2018年增长近50%；人均用电量超过8300千瓦时，超过德国、日本等发达国家现有水平，其增量相当于目前港澳台三地的用电总和。同时，粤港澳大湾区的能源需求将呈现清洁低碳水平高、安全保障要求高、用能需求多样化等特点。
建设世界一流的智能电网，可靠的供电是关键。《26条重点举措》提出，南方电网将持续建设完善城镇输配电网络，目标是2020年广州、深圳的中心城区客户年均停电时间低于0.5小时，珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆中心城区客户年均停电时间低于1小时。
建设世界一流智能电网，将形成强大的防灾抗灾能力。粤港澳大湾区是台风等自然灾害多发地区，南方电网将加快构建城市保底电网，差异化开展沿海电网建设，力保在极端自然灾害情况下城市核心区域、关键用户不停电、少停电。
建设世界一流智能电网，“智慧”用电也将成为重要特征。当外部大电网发生故障时，微电网系统自动侦测故障并断开与大电网连接，启用储能设备供电，整个过程不到0.05秒。
南方电网公司科技部主任唐广学介绍，该公司2018年至2022年在大湾区电网科技研发投入将超过200亿元，聚焦大电网安全稳定运行、直流输电、智能电网等关键领域和技术方向开展科技攻关，掌握核心技术。
南方电网公司董事、总经理、党组副书记曹志安表示，南方电网正积极向智能电网运营商、能源产业价值链整合商、能源生态系统服务商转型，以构建世界一流智能电网为目标，深入推进粤港澳大湾区智能电网规划建设，积极应用“云大物移智”关键技术，更好保障粤港澳三地经济社会发展。（易 文）
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】