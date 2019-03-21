珠三角：5年投资超1700亿元

原标题：5年投资超1700亿元

本报讯 近日，《南方电网公司关于服务粤港澳大湾区发展的重点举措》（以下简称《26条重点举措》）在北京发布。南方电网公司新闻发言人徐达明介绍，2018年至2022年，南方电网公司在珠三角地区电网投资将超过1700亿元，以加快粤港澳大湾区智能电网规划建设，持续提升电网防灾抗灾能力，到2022年基本建成安全、可靠、绿色、高效的智能电网；到2030年，粤港澳大湾区将率先全面建成世界一流智能电网，支撑大湾区现代化经济体系发展和智慧城市群建设。

粤港澳大湾区建设富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群，为能源电力发展带来了巨大机遇，也提出了高质量发展的新要求。预计到2035年，粤港澳大湾区用电负荷将达到1.3亿千瓦，较2018年增长近50%；人均用电量超过8300千瓦时，超过德国、日本等发达国家现有水平，其增量相当于目前港澳台三地的用电总和。同时，粤港澳大湾区的能源需求将呈现清洁低碳水平高、安全保障要求高、用能需求多样化等特点。

建设世界一流的智能电网，可靠的供电是关键。《26条重点举措》提出，南方电网将持续建设完善城镇输配电网络，目标是2020年广州、深圳的中心城区客户年均停电时间低于0.5小时，珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆中心城区客户年均停电时间低于1小时。

建设世界一流智能电网，将形成强大的防灾抗灾能力。粤港澳大湾区是台风等自然灾害多发地区，南方电网将加快构建城市保底电网，差异化开展沿海电网建设，力保在极端自然灾害情况下城市核心区域、关键用户不停电、少停电。

建设世界一流智能电网，“智慧”用电也将成为重要特征。当外部大电网发生故障时，微电网系统自动侦测故障并断开与大电网连接，启用储能设备供电，整个过程不到0.05秒。

南方电网公司科技部主任唐广学介绍，该公司2018年至2022年在大湾区电网科技研发投入将超过200亿元，聚焦大电网安全稳定运行、直流输电、智能电网等关键领域和技术方向开展科技攻关，掌握核心技术。

南方电网公司董事、总经理、党组副书记曹志安表示，南方电网正积极向智能电网运营商、能源产业价值链整合商、能源生态系统服务商转型，以构建世界一流智能电网为目标，深入推进粤港澳大湾区智能电网规划建设，积极应用“云大物移智”关键技术，更好保障粤港澳三地经济社会发展。（易 文）

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)