原标题：养老金上调力保百姓“老有所养”

日前，人力资源社会保障部、财政部联合下发《关于2019年调整退休人员基本养老金的通知》，明确从2019年1月1日起，为2018年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2018年退休人员月人均基本养老金的5%左右。

网民“城南旧事”指出，这次上调养老金，既能体现广大退休人员适当分享经济社会发展成果，又充分考虑退休人员的长远权益，有利于增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

“老有所依是每个人安享晚年的前提。” 网民“求真”认为，供给侧结构性改革红利不断释放，财政稳定增收，为居民养老保险待遇调整提供了物质基础；从需求侧看，待遇确定和调整机制落地，待遇会随着收入增长和物价水平变动进入良性规范化调整轨道。加上基本养老保险缴费补贴动态调整机制，突出长缴多得和多缴多得原则，养老金水平将更能满足居民保障期待。

网民“章小鱼”表示，国家每年通过定额调整、挂钩调整、适当倾斜这些方式对退休人员养老金进行调整，对低收入群体还有老年群体进行适当照顾，这样差异才会越来越小。

网民“董登新”认为，从目前来看，要实现养老金的全国统筹，除了应尽快完成省级统筹之外，还要攻克配套制度改革的难关。

网民“朝洋”指出，提高城乡居民基础养老金发放标准，增加财政支出用于改善民生，提高城乡居民的收入待遇，有利于居民消费，有利于拉动经济增长，更有利于社会和谐和公平。从某种意义上来说，这也是政府逐步实行“民生财政”的一项重要举措。

(责编：蒋琪、杨曦)