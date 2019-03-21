原标题：美联储维持联邦基金利率不变 今年或无加息

中新社纽约3月20日电 美国联邦储备委员会20日发布声明称，将联邦储备基金利率维持在2.25%-2.5%区间。美联储当天发布的经济预测显示，多数美联储理事认为今年不应加息。

美联储为期两天的货币政策例会当天结束。会后发表的声明说，今年一月以来美国劳动力市场保持强劲，但同2018年四季度相比经济增长放慢。2月份就业人数变化不大，近几个月就业平均增长比较稳定，失业率保持在低位。今年一季度的家庭开支和商业固定资产投资均出现下降。以12个月为基准，总体通货膨胀率下滑，主要是由于能源价格走低；除食品、能源之外的各类商品通胀率仍接近2%。

17名参会美联储理事中有11人认为2019年不应加息，超过半数的理事认为今后三年加息次数应控制在一次以内。《纽约时报》分析称，美联储当天释放的信号将令华尔街投资者“喜出望外”，房产、汽车等对贷款消费依赖较大的行业将因此获益，中小企业也可以减少融资成本。由于加息预示着货币供应减少，增加融资成本，一般被视为股市上涨的不利因素。

《华尔街日报》指出，美联储认为持续走低的失业率能够推动商品价格上涨，因此需要加息防止经济过热。但自2015年底开始加息以来，美国通胀率多数时间低于美联储设定的2%政策目标，这促使美联储重新考虑就业和物价之间的关系。

在主要经济数据方面，同2018年12月的预测相比，美联储下调了今年美国国内生产总值(GDP)预计增速，从2.3%下调至2.1%；预计失业率从3.5%上调至3.7%。

美联储当天发布未来缩减自身资产负债表规模(“缩表”)的安排。美联储2017年10月启动“缩表”，每月将一定数额的到期美国国债本金、机构债务和抵押贷款支持证券的本金抽出市场，不进行再投资。目前两类证券不再投资的上限分别是300亿美元和200亿美元。从今年5月开始，美联储将每月到期国债本金不再投资的上限降至150亿美元，9月底将停止削减国债。机构债务和抵押贷款支持证券则可以继续削减，到期本金将以每月不超过200亿美元的额度投入国债。(完)

(责编：赵爽、仝宗莉)