原标题：中国发展高层论坛2019年会将办 150余位外方代表出席

经济日报-中国经济网北京3月20日讯(记者 孙昌岳)从今日举办的中国发展高层论坛2019年会新闻发布会上获悉，由国务院发展研究中心主办、中国发展研究基金会承办的中国发展高层论坛2019年会，将于3月23日至25日在北京钓鱼台国宾馆举行。

本届论坛以“坚持扩大开放 促进合作共赢”为主题。国务院发展研究中心副主任隆国强介绍说，选择这一主题有两方面考虑，从国内来看，2019年是新中国成立70周年，中国经济也正在从高速增长转向高质量发展，站在新的历史起点上，如何推进高质量发展，进一步扩大开放，值得我们认真思考和探索。同时，中国将在诸多领域开展新的实践，这些开放举措如何落地，哪些新的举措将出台，如何推动从商品和要素流动型开放走向制度型开放，是备受国内外关注的问题；从国际来看，当前经济全球化正从高速推进期进入调整期，在民粹主义和保护主义思潮泛起、宏观经济不确定性加剧的的背景下，中国将如何更好地与世界各国沟通合作，深度参与全球治理，携手应对全球化挑战，也受到广泛关注。

今年是中国发展高层论坛的第20届年会。作为每年“两会”后首个国家级大型国际论坛，中国发展高层论坛自2000年创办以来，始终坚持“与世界对话 谋共同发展”的宗旨，形成专业化、小规模、高层次的鲜明特色。

据了解，论坛正式会议将围绕“稳中求进的供给侧结构性改革”“积极财政政策新举措”“金融业开放与金融稳定”“推动全方位对外开放”“制造业高质量发展”“开放合作、互利共赢”“全球经济中的粤港澳大湾区”等重大议题进行讨论。此外，论坛经济峰会关注社会热点问题，设置了“应对扩大的社会不平等”“中国梦和美国梦：美好生活新期待”等议题。

本届论坛的外方正式代表为150余位，目前确定出席的境外代表中，世界500强企业和全球行业领先企业的董事长或首席执行官96位，涵盖能源矿产、金融保险、航空航天、信息通讯、装备制造、生物制药和咨询服务等十多个产业。苹果公司首席执行官蒂姆·库克，国际商业机器公司董事长罗睿兰等高科技行业领军人物；美国黑石集团董事长苏世民，美国贝莱德集团首席执行官劳伦斯·芬克，布瑞尔资本创始人吉慕·布瑞尔等金融巨头均已确定参加论坛。此外，世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米，德国国际合作机构总裁克里斯托夫·拜尔，G20全球金融治理专家团主席、新加坡副总理尚达曼，美国前财政部长罗伯特·鲁宾、雅各布·卢、劳伦斯·萨默斯等国际组织负责人也将出席论坛。

中国发展研究基金会副理事长卢迈表示，今年会议有一个重要创新，就是新设“CDF Talk”创新演讲，过去每年为嘉宾提供8分钟的演讲，结束后本人往往意犹未尽，今年增设这样一个专题，12位来自学术界、企业界的嘉宾将围绕“我与中国共未来”的主题发表演讲，用20分钟时间分析他们各自与中国、科技和未来相关的独特故事与最新判断，相关内容将在论坛自媒体平台的“CDF之声”和“CDF洞察”等全新原创栏目发布。

(责编：蒋琪、仝宗莉)