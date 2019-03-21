原标题：中国发展高层论坛本周末举行 议题聚焦开放与合作

新京报讯（记者 顾志娟）3月23日至25日，由国务院发展研究中心主办的中国发展高层论坛2019年会将在北京钓鱼台国宾馆举行。

中国高层发展论坛自2000年创办，为每年“两会”后首个国家级大型国际论坛，今年是第20届，本届论坛的主题是“坚持扩大开放 促进合作共赢”。国务院发展研究中心主任李伟担任论坛主席，戴姆勒股份公司董事会主席、梅赛德斯-奔驰汽车集团全球总裁蔡澈担任外方主席。

议题聚焦开放与合作

据主办方介绍，论坛正式会议上，中国政府高层将同全球商界、政界精英、中外学者针对“稳中求进的供给侧结构性改革”、“积极财政政策新举措”、“金融业开放与金融稳定”、“推动全方位对外开放”、 “制造业高质量发展”、“开放合作 互利共赢”、“全球经济中的粤港澳大湾区”等重大议题进行探讨。

2019年论坛峰会与大会还设计了若干特色议题。在中美经贸摩擦背景下，论坛大会、经济峰会分别设置了三场与中美关系相关的午\晚餐会活动，届时美国前财政部长劳伦斯·萨默斯、罗伯特·鲁宾，美国总统经济顾问委员会前主席杰森·福尔曼，美国前助理国务卿库尔特·坎贝尔将在相关环节发言或发表演讲。此外，论坛经济峰会设置了“应对扩大的社会不平等”、“中国梦和美国梦：美好生活新期待”等全球共同关注的议题，以期让中外嘉宾在对话中寻求共识，共探社会问题解决方案；设置了“时代变局中的青年：挑战与责任”议题，为优秀青年学者、企业家提供舞台；设置了“女性领导力：变革新势力”议题，探讨女性在当下经济社会发展中的重要地位。

2019年论坛新设 “CDF Talk” 创新演讲，十二位来自学术界、企业界的嘉宾将围绕“我与中国共未来”的主题，用20分钟时间分享他们各自与中国、科技和未来相关的独特故事和最新判断。论坛自媒体平台上开设“CDF之声”和“CDF洞察”等全新原创栏目，在关键时间点为各国、各领域、各行业论坛代表提供对外发声的平台。

参会者延续“高规格”传统

在政界参会者方面，中共中央政治局常委、国务院总理李克强将会见参加论坛的主要境外代表，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正将出席开幕式并发表主旨演讲。来自国家发展改革委、工信部、财政部、商务部和中国人民银行等国务院部委领导到会并在相关环节发言。香港特别行政区行政长官林郑月娥、澳门特别行政区行政长官崔世安将出席论坛并参与“全球经济中的粤港澳大湾区”一节的讨论。十余位地方政府官员已确定参加论坛。

企业界参会者方面，本届论坛的外方正式代表为150余位，目前确定出席的境外代表中，世界500强企业和全球行业领先企业的董事长或首席执行官96位，涵盖能源矿产、金融保险、航空航天、信息通讯、装备制造、生物制药和咨询服务等十多个产业。苹果公司首席执行官蒂姆·库克，国际商业机器公司董事长罗睿兰等高科技行业领军人物；美国黑石集团董事长苏世民，美国贝莱德集团首席执行官劳伦斯·芬克，布瑞尔资本创始人吉慕·布瑞尔等金融巨头均已确定参加论坛。此外，世界贸易组织前总干事帕斯卡尔·拉米，德国国际合作机构总裁克里斯托夫·拜尔，G20全球金融治理专家团主席、新加坡副总理尚达曼，美国前财政部长罗伯特·鲁宾、雅各布·卢、劳伦斯·萨默斯等国际组织负责人也将出席论坛。

在学界参会者方面，本届论坛共有20余位国际知名学者参会，其中包括四位诺贝尔经济学奖获得者，分别是纽约大学教授迈克尔·斯宾塞，哥伦比亚大学教授约瑟夫·斯蒂格利茨、埃蒙德·费尔普斯和伦敦政治经济学院教授克里斯托弗·皮萨里德斯。参会的中方学者包括中国社会科学院副院长高培勇，北京大学新结构经济学研究院教授林毅夫，清华大学国家金融研究院院长、原国际货币基金组织副总裁朱民，清华大学公共管理学院院长、原国务院副秘书长江小涓等。

(责编：蒋琪、仝宗莉)