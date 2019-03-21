原标题：调查显示首季我国外贸运行将稳中有进

新华社北京3月20日电(记者王希)一项以高校、相关机构经济学者为主要对象的调研显示，尽管当前我国外贸发展面临的环境更趋复杂严峻，不确定性更大，但经济学者预判第一季度出口形势向好。

根据这份由中国社科院工业经济研究所英文期刊《中国经济学人》20日发布的季度热点调研报告，参与此次调查的经济学者认为一季度外贸景气度将有所回升，外贸形势趋好。其中，三成受访者认为第一季度我国出口量会同比上升，较上一季度调研时提高了3.1个百分点。

调研报告显示，受访的经济学者普遍认为一季度我国就业、物价形势将总体稳定。其中就业方面，超过半数的受访者认为，今年第一季度的就业形势与上一季度相比将变好或基本持平。

(责编：冯粒、袁勃)