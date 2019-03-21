原标题：北京今年前两个月新设外商投资企业227家

中新社北京3月21日电 今年1月至2月，北京新设外商投资企业227家，吸收合同外资56.6亿美元，实际利用外资23.1亿美元，三大数据同比均有增长。北京市商务局于21日发布上述消息。

通报显示，今年前两个月间，北京新设外商投资企业227家，同比增长9.7%。分产业看，服务业新设外商投资企业有222家，占全市的97.8%；服务业实际利用外资17.8亿美元，占全市的76.9%。其中，服务业扩大开放重点领域新设企业186家，同比增长23.2%；实际利用外资16.1亿美元，同比增长1.3倍。

分行业看，信息服务业、科技服务业及商务服务业保持较好增长态势。1月至2月间，信息传输、软件和信息技术服务业新设企业27家，同比增长42.1%；实际利用外资9.4亿美元，同比增长3.2倍。科学研究和技术服务业新设企业101家，同比增长31.2%；实际利用外资5.1亿美元，同比增长94%。租赁和商务服务业新设企业41家，同比增长2.5%；实际利用外资1.3亿美元，同比增长6.1倍。

北京市商务局相关负责人表示，下一步将抓住新一轮服务业扩大开放综合试点落地实施的重要契机，强化项目管理，进一步优化投资环境，推进“稳外资”各项工作措施有效落实，确保一季度实现利用外资开门红，为全年实际利用外资保持总体稳定奠定基础。(记者 尹力)

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)