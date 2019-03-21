生态环境部:2月京津冀及周边平均优良天数同比降21.8%

中新经纬客户端3月21日电 今日(21日)，生态环境部通过其官方微博通报2019年2月和1-2月全国空气质量状况。通报指出，京津冀及周边地区“2+26”城市2月平均优良天数比例为36.4%，同比下降21.8个百分点。
通报显示，全国337个地级及以上城市2019年2月平均优良天数比例为75.8%，同比下降2.3个百分点；PM2.5浓度为55微克/立方米，同比上升1.9%；PM10浓度为80微克/立方米，同比下降5.9%；O3浓度为91微克/立方米，同比下降4.2%；SO2浓度为13微克/立方米，同比下降31.6%；NO2浓度为25微克/立方米，同比下降10.7%；CO浓度为1.4毫克/立方米，同比持平。
通报指出，1-2月，平均优良天数比例为71.5%，同比下降2.9个百分点；83个城市环境空气质量达标，同比增加19个；PM2.5浓度为61微克/立方米，同比上升5.2%；PM10浓度为89微克/立方米，同比持平；O3浓度为88微克/立方米，同比下降3.3%；SO2浓度为15微克/立方米，同比下降25.0%；NO2浓度为32微克/立方米，同比持平；CO浓度为1.7毫克/立方米，同比持平。
通报还指出，京津冀及周边地区“2+26”城市2月平均优良天数比例为36.4%，同比下降21.8个百分点；PM2.5浓度为108微克/立方米，同比上升35.0%。1-2月，平均优良天数比例为35.8%，同比下降17.6个百分点；PM2.5浓度为108微克/立方米，同比上升24.1%。
北京市2月优良天数比例为64.3%，同比下降10.7个百分点；PM2.5浓度为53微克/立方米，同比上升6.0%。1-2月，优良天数比例为71.2%，同比下降8.5个百分点；PM2.5浓度为53微克/立方米，同比上升26.2%。
长三角地区41个城市2月平均优良天数比例为71.2%，同比下降4.3个百分点；PM2.5浓度为59微克/立方米，同比持平。1-2月，平均优良天数比例为63.4%，同比下降2.5个百分点；PM2.5浓度为66微克/立方米，同比下降4.3%。
汾渭平原11个城市2月平均优良天数比例为26.9%，同比下降31.3个百分点；PM2.5浓度为108微克/立方米，同比上升42.1%。1-2月，平均优良天数比例为27.6%，同比下降16.0个百分点；PM2.5浓度为119微克/立方米，同比上升26.6%。
通报最后指出，2019年2月，168个重点城市中安阳、邯郸、邢台市等21个城市空气质量相对较差(从第168名到并列第149名)；海口、拉萨、丽水市等20个城市空气质量相对较好。
2019年1-2月，168个重点城市中临汾、石家庄、邢台市等20个城市空气质量相对较差(从第168名到第149名)；拉萨、海口、丽水市等20个城市空气质量相对较好。
2019年2月168个重点城市排名前20位和后20位城市名单 图片来源：生态环境部官方微博
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