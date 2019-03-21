原标题：北京社会消费品零售总额增速回升 网上零售成“主引擎”

中新社北京3月21日电 今年1月至2月，北京实现社会消费品零售总额(简称社零额)1793.8亿元(人民币，下同)，扭转了持续半年的累计增速不断收窄态势，出现回升拐点。这也意味着，北京密集出台系列促消费措施初见成效。北京市商务局于21日发布上述消息。

资料图：民众正在购买生活用品。中新社记者 张云 摄

据北京市商务局相关负责人介绍，官方在2019年出台了18条促消费稳增长措施，密集制定了节能减排、发展夜间经济、鼓励网络零售健康发展、鼓励发展商业品牌首店、商圈改造提升等政策，多项措施初见成效，社零额增速企稳回升。

数据显示，今年1月至2月，全市实现社会消费品零售总额1793.8亿元，同比增长3%，高于2018年12月单月增速3.2个百分点，高于2018年全年增速0.3个百分点，扭转了持续半年的累计增速不断收窄态势，出现回升拐点。

根据通报，网上零售仍是拉动社零额的“主引擎”。1月至2月，限额以上批发零售企业实现网上零售额444.1亿元，同比增长23.4%，成为增速的主要支撑力量。

1月至2月，节日带热餐饮消费市场。北京餐饮收入实现184.4亿元，同比增长7.3%，与2018年全年增速持平。通讯器材类商品扭转连续10个月下降的态势，增速由2018年的同比下降9.2%转正为同比增长8.3%，一举提升17.5个百分点，拉动社零额总额增长0.8个百分点。

此外，节能减排政策拉动家电类商品热销。北京官方于2月1日实施新一轮为期三年的节能减排促消费政策，参与企业由21家增加到27家，商品品类增至15类。截至3月9日，实现销售额4.7亿，同比增长34%。(记者 尹力)

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)