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国家医保局：跨省异地就医定点医疗机构突破16000家

2019年03月21日15:44  来源：中新经纬
 
原标题：国家医保局：跨省异地就医定点医疗机构突破16000家

　　中新经纬客户端3月21日电 据国家医保局21日公布的数据，截至2019年2月底，跨省异地就医定点医疗机构数量为16029家，二级及以下定点医疗机构13385家，国家平台备案人数365万。

　　自2017年1月启动以来，累计实现跨省异地就医直接结算182万人次，医疗费用436.7亿元，基金支付256.8亿元，基金支付比例58.8%。基金支付超过1万元为69.0万人次，超过5万元为9.0万人次，超过10万元为1.5万人次。

资料图 中新经纬摄

　　国家医保局表示，全国跨省异地就医住院医疗费用直接结算工作稳步推进，跨省异地就医定点医疗机构数量和备案人数持续增长。

　　单从2月来看，跨省异地就医定点医疗机构数量新增96家；基层医疗机构覆盖范围持续扩大，二级及以下定点医疗机构新增83家。

　　同时，受春节假期影响，2月单月跨省异地就医直接结算12.0万人次，比上月减少31.2%；医疗费用27.2亿元，比上月减少34.5%；基金支付16.1亿元，比上月减少33.4%，基金支付比例59.2%；日均直接结算4285人次。职工及城乡居民医保单日结算峰值8690人次(2月25日)，当日发生医疗费用2.1亿元，基金支付1.2亿元。

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)
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