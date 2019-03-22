原标题：“未来制造”这张“网”能为制造业带来什么？

有了这张“网”，服装制造企业可以实现定制化生产；有了这张“网”，鼠标和显示屏可以代替工厂里的车间主任；有了这张“网”，企业可以唤醒“沉睡的”工业大数据，降低产销成本……

这张“网”，便是工业互联网，即以大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术与制造业深度融合的产物，能够打造人、机、物全面互联的新型网络基础设施，形成智能化发展的新兴业态和应用模式。

今年政府工作报告提出，打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。那么，工业互联网到底能为制造业带来什么？当前，我国工业互联网发展现状如何，存在哪些短板？

催生新模式新业态新产业

用户在网上定制，订单自动生成，企业实现智能生产，用户和管理者可随时随地监测生产与物流进度，甚至可收看生产线直播……走进海尔中央空调互联网工厂，很容易就会发现工业互联网的“身影”。

在海尔集团总裁周云杰看来，工业互联网将营造制造业数字化、智能化升级的新场景，打开人们对“未来制造”的想象空间。

北京理工大学校长、中国工程院院士张军认为，工业互联网的一大优势是人机共融、可信交互。以前工业刀具流水线作业不够精密，现在借助工业互联网技术，可自动消除误差，大幅度提升良品率。

“这是一种连接和计算的技术，可对工业的巨大资源进行优化，创造更大价值。”中国信息通信研究院院长刘多说，工业互联网可将企业生产、管理、销售等各环节的行为全面连接和数据化，帮助企业优化供应链、开展订单管理。

工业和信息化部副部长陈肇雄指出，工业互联网促进设计、生产等环节由单点数字化向全面集成演进，加速创新机制、生产模式、组织形态和商业范式的变革，催生智能化生产、网络化协同、服务化延伸、个性化定制等新模式、新业态、新产业。

陈肇雄表示，工业互联网有利于降低企业要素成本，应对产业向更低要素成本地区转移的挑战；有利于加速产业高端化发展，提升产业综合竞争力；有利于创新创业，发展壮大新动能。

今年产业规模将达4800亿元

如今，不少企业已经看到了工业互联网的潜力。

日前，联想集团利用工业互联网帮助一家石化企业实现炼油智能化改造，原油转化为汽油的效率提升了0.5至0.9个百分点，这意味着一条850万吨的催化裂化生产线年净利润或将提升几千万元。

“如果与工业互联网等技术相结合，我国制造业有望在智能时代获得新优势。”联想集团董事长兼CEO杨元庆说。

这只是一个缩影。当前，工业互联网已经广泛应用于石油石化、钢铁冶金、家电服装、机械、能源等行业。工业和信息化部部长苗圩指出，我国工业互联网发展加快从概念普及进入实践深耕阶段。

据中国信息通信研究院测算，2019年我国工业互联网产业规模将达4800亿元，将为国民经济带来近2万亿元增长。然而，苗圩强调，尽管我国工业互联网开局良好，但也面临产业基础薄弱、核心技术能力不强等挑战。

“不能忽视的是，与发达国家相比，我国的工业互联网建设还处于初级阶段，面临基础硬件差、发展不均衡、数据打不通、推广难度大等问题。”浪潮集团董事长孙丕恕说，目前，我国企业上云上平台动力不足，对工业互联网存在畏难情绪，工业互联网还缺乏良性可持续发展的商业模式。

孙丕恕认为，工业互联网逐步产生的产业链变革将会影响所有企业，几年之后，没有应用工业互联网的制造企业将面临掉队的危机。

抓好创新体系和能力建设

当前，全球工业互联网发展呈现出关键技术加速突破、基础支撑日益完善、融合应用逐渐丰富、产业生态日趋成熟的良好态势。对于我国而言，今后一个时期是工业互联网发展的加速期，也是产业优化升级的关键期。

“我国面临发达国家制造业高端回流和发展中国家中低端分流的双重挤压，迫切需要加快工业互联网创新发展步伐，促进新旧动能接续转换，快速构建我国制造业竞争新优势，抢占未来发展主动权。”陈肇雄说。

近日，工业和信息化部、国家标准化管理委员会共同组织制定并印发的《工业互联网综合标准化体系建设指南》提出，将重点研制当前产业发展急用技术标准，计划到2020年，初步建立工业互联网标准体系。

在刘多看来，我国既是制造大国，也是网络大国，发展工业互联网具备技术和产业基础。今后要瞄准构建标识解析体系等领域，系统布局前沿技术，推动形成技术研究和产业应用互促互进的良好局面。

苗圩强调，工信部将推动加强技术创新，特别是抓好工业互联网创新体系和能力建设，引导和支持企业在原始创新上狠下功夫；加快网络基础设施建设，深化工业互联网在实体经济各领域的深度应用，拓宽发展空间。

“必须携起手来共建共享。”苗圩表示，要坚持开放包容发展，继续依托产业联盟平台，加强国家与国家之间、企业与企业之间的交流和经验分享，共同构建全球协同、兼收并蓄的工业互联网产业发展大生态。（记者 刘坤）

(责编：李楠桦、仝宗莉)