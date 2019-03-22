原标题：民间投资增长迅速 成稳投资重要力量

国家发展改革委日前透露，今年前两个月，民间投资同比增长7.5%，高于整体投资1.4个百分点，高于国有控股投资2个百分点，并拉动整体投资增长4.3个百分点，成为稳定投资增长的重要力量。发改委表示，未来将进一步建立健全吸引民间资本投资重点领域长效机制，引导民营企业参与国家重大战略项目建设。

随着一系列鼓励民间投资、支持民营企业政策的落地实施，2018年，民间投资保持了良好增长势头，增速始终保持在8%以上，持续高于整体投资增速。2018年全年，民间投资增长8.7%，比2017年提高2.7个百分点，比整体投资快2.8个百分点。

民间投资的整体结构也进一步优化，制造业民间投资增长10.3%，比2017年提高5.5个百分点。其他如铁路运输业、计算机通信和其他电子设备制造业、教育等重点领域民间投资均实现较快增长。而西藏、湖南、陕西、云南等一些之前民间投资欠活跃地区的民间投资增速都超过了20%。

进入2019年以来，促民资政策力度不断加大，尤其是在推进民营企业参与重大项目建设和加大金融支持方面尤为凸显。发改委等部门连续发布了发展现代化都市圈指导意见、推动物流行业高质量发展意见，以及推进普惠养老项目实施等一系列重要政策。这些政策中的一个共同点就是，积极吸引民间投资参与到这些项目的投资和建设中来。

不仅是中央层面的政策不断加大对民间资本的支持力度，各地方政府也连续出台政策，加大对民间资本发展的金融支持等方面不断加大力度。

北京市日前宣布，2019年北京将围绕首都经济社会发展关键领域和薄弱环节，投资1200多亿元，实施100个基础设施、100个民生改善和100个高精尖产业项目。其中近900亿元计划将来自社会投资。天津市也出台政策在京津冀协同发展重大基础设施建设项目中加快推进PPP投融资模式创新，范围包含能源、交通运输、市政工程、环保、医疗卫生、养老、教育等公共服务领域。

对此，业内专家表示，目前重大基础设施项目投资已经成为引入民间投资的重要领域。其中，民间投资在交通运输、信息、水利、环境和公共设施管理业等领域的增长明显，参与度也在不断增强。中国国际经济交流中心首席研究员张燕生表示，应毫不动摇地引导鼓励扶持民营经济的发展，通过放宽市场准入，鼓励民间投资进入更多领域。

据发改委介绍，2019年将继续加大支持民营企业发展的力度，推动各地解决一批企业和群众反映强烈的产权纠纷问题。建立健全企业家参与涉企政策制定机制，着力构建亲清新型政商关系，切实将激发和保护企业家精神各项政策落到实处。同时，进一步加大对民营企业的金融支持，鼓励银行向民营企业发放中长期贷款，扩大优质企业债发行规模，研究并推动设立民营企业股权融资支持工具，多渠道破解融资难融资贵问题。（记者 李志勇）

(责编：李楠桦、仝宗莉)