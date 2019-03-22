原标题：商务部正在推进《外商投资法》配套法规制定工作

新华社北京3月21日电（记者于佳欣）记者21日从商务部获悉，为确保《外商投资法》顺利实施，目前，商务部正和有关部门一道，积极推进该法的配套法规制定工作。

3月15日，十三届全国人大二次会议审议通过了《外商投资法》，该法将于2020年1月1日起施行。

商务部新闻发言人高峰在当日召开的例行新闻发布会上表示，商务部在推进配套法规制定的同时，也在对现有的外资管理规定进行全面清理，统筹推进“废改立”的相关工作。在这个过程中，商务部将积极、认真地听取外商投资企业等有关方面的意见和建议。

在不久前结束的十三届全国人大二次会议上，不少代表在审议这一法律草案时建议，尽快完善并出台《外商投资法》配套法规，确保法律能顺利施行。

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