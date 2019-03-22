原标题：科创板上市委员会候选人名单出炉

本报讯（记者 刘慎良）昨天，上交所公示第一届科创板股票上市委员会、科技创新咨询委员会委员候选人名单，候选人数量均为48人。

第一届科创板上市委员会名单写明，上市公司方面有4人入围，分别为三一重工副董事长、总裁向文波，克来机电独立董事李明，中国中车董事会秘书谢纪龙，*ST船舶董事会秘书管红。

此外，北、上、苏、浙证监局各有1人入围，行业协会共有3人；高校方面有来自清华、北大、上财及华东政法的4位教授；保险资管机构中入围的则是中国人寿投资总监刘凡、新华资管副总裁张弛和太平洋资管权益投资部总经理易平。

第一届科技创新咨询委员会委员候选人名单中，中微半导体设备（上海）股份有限公司董事长尹志尧，中星微电子集团首席科学家邓中翰，百度高级副总裁王海峰，药明康德董事长李革，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏，高瓴资本创始人张磊，华兴资本集团董事长包凡，恒瑞医药副总裁张连山，赛领资本总裁刘啸东在列。

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