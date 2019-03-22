原标题：商务部：正在推进制定 外商投资法配套法规

3月21日，商务部召开例行发布会，新闻发言人高峰透露，商务部正与有关部门共同推进《外商投资法》配套法规的制定工作。

“与此同时，商务部也在对现有的外资管理规定进行全面统筹，推进‘废改立’的相关工作。在这个过程中，我们将积极认真的听取外商投资企业等有关方面的意见和建议。”高峰表示。

高峰还介绍了今年前两个月我国对外投资合作的有关情况。他表示，2019年1月份至2月份，我国境内投资者共对全球138个国家和地区的1416家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资156.6亿美元。对外承包工程新签合同额229.8亿美元，完成营业额176.3亿美元。对外劳务合作派出各类劳务人员6.8万人，2月末在外各类劳务人员96.6万人。

高峰指出，今年前两个月，我国对外投资合作平稳健康发展。主要呈现以下几个特点：一是对“一带一路”国家投资合作积极推进。1月份至2月份，我国企业对“一带一路”沿线的48个国家有新增投资，合计23亿美元，同比增长7%。二是跨境并购稳步发展。1月份至2月份，我国企业共实施完成跨境并购项目45起，涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业等12个行业大类，实际交易总额24.8亿美元，其中直接投资18.5亿美元。三是对外投资结构持续多元，非理性投资得到有效遏制。四是对外承包工程大项目多，带动当地发展作用明显。1月份至2月份，对外承包工程新签合同额在5000万美元以上的项目86个，占新签合同总额的81.1%。对外承包工程完成营业额主要集中在交通运输建设和电力工程建设行业，合计占比超过60%，有效改善了东道国基础设施条件。

(责编：蒋琪、仝宗莉)