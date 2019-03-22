原标题：专家：监管部门可从三方面入手 提升上市公司质量

提高上市公司质量，是推动上市公司高质量发展的根本，近期证监会在党委先后召开的党委会、党委理论学习中心组(扩大)学习会上就明确表示，要围绕提高上市公司质量等重点问题，加强调查研究和顶层设计，研究提出务实管用的政策举措，进一步加快改革、扩大开放，充分释放市场活力，促进资本市场高质量发展和更好服务实体经济健康发展。

中国证券业协会执行副会长安青松近期表示，提高上市公司质量可以从三个方面着手。一是坚持高质量发展标准，理顺国家发展战略的市场传导机制；二是强化创新驱动发展导向，理顺资本与产业的良性互动机制；三是坚定回归本源优化结构，理顺服务实体经济的政策传导机制。

厦门大学经济学院和王亚南经济研究院教授韩乾昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，提高上市公司质量是此次证监会明确部署的14个重点工作之首，足见其重要性。确实，其他几项重点工作比如大幅提升违法违规成本、强化中介机构责任和能力、加强交易全程监管等都跟提高上市公司质量密切相关。除此之外，提高上市公司质量还要进一步加强和落实信息披露规范制度，公司信息披露要充分、及时、透明、准确，对虚假、隐瞒、迟滞的行为应该加大处罚力度。有意识地通过责任机制和市场竞争机制来提高投行中介的定价能力，促使国内投行从合规投行向交易投行的转变。这两点在我国金融市场持续对外开放的大背景下尤为重要。最后，要完善对上市公司优胜劣汰的退出机制和市场化惩罚机制，善于借助市场的自身力量发现并留住优质公司，淘汰和退出劣质公司。

中邮证券董事总经理、首席研究官尚震宇昨日对《证券日报》记者表示，提高上市公司质量，对于统一上市公司大股东、中小股东、经营管理层的根本利益意义重大，同时对于完善资本市场建设举足轻重。只有各方根本利益的一致性，才能真正增强上市公司的竞争力，只有提高资本市场微观主体质量，才能更好地引导资源优化配置，切实提升服务实体经济成效。为提高上市公司质量，监管层应当帮助上市公司从三方面加强建设。首先是公司治理结构的监管，检测董事会、监事会和经理层的履职情况；其次是公司经营管理中，是否存在大股东侵占中小股东和上市公司利益等操纵市场和利益输送问题；最后是完善上市公司全面及时准确的信息披露制度。

韩乾表示，上市公司质量的提高有利于改善市场的生态环境，促进基本面价值投资理念和文化的形成，也有利于发挥股市引导资金对实体经济优化配置的功能，让资金流向真正优质的企业，提高资源配置的效率。从投资者角度看，上市公司质量的提高有助于保护投资者利益，也让广大投资者切切实实分享到我国实体企业成长的红利。应当加大违法违规行为的处罚力度，大幅提高（拟）上市公司造假的成本，对不（再）符合上市条件的公司要坚决实施退市。还要加强对监管人员的监管，强化上市过程、交易过程中的监管和审核透明公正，防止和杜绝金融腐败现象的发生。

(责编：蒋琪、仝宗莉)