原标题：汽车金融风口已过？去年总融资182亿元同比降超85%

2018年，中国汽车市场受到国内经济放缓等因素影响，新车产销情况低速增长甚至出现下滑态势。而随着消费群体逐步成熟、限迁政策进一步放开，二手车销量则快速提升。

在此背景下，汽车金融行业也融资情况也不太乐观。据融360统计，2018年中国汽车金融行业共有29笔融资，较2017年减少35笔；2018年中国汽车金融行业总融资金额为182.39亿元，较2017年减少85.86%。与此同时，尽管互联网汽车金融行业去年又7家企业上市，但是股价走势普遍并不好。截止到3月20日收盘，仅两家企业股价超过首发价格。

不过，值得注意的是，2019年前两个月，中国汽车金融行业获得3笔融资共计101.2亿元人民币。

去年7家

互联网汽车金融企业上市

据融360大数据研究院数据，2018年下半年以来共有7家国内互联网汽车金融企业相继赴海外上市。

不过，几家互联网汽车金融企业的股价表现整体并不理想。受互联网金融行业风险爆发等因素的影响，7家公司中，截至美股3月20日收盘，仅点牛金融和微贷网股价超过首发价格。点牛金融收盘价为10.28美元，同比上涨了157%。微贷网收盘价为11.77美元，较首发价格上涨了17.7%。

资料显示，点牛金融由上海点牛互联网金融信息服务有限公司运营，总部位于上海，成立于2015年11月17日。 点牛金融专注车贷市场，于2018年3月20在美国纳斯达克上市，为纳斯达克上市的中国车贷第一股，股东主要有钱来钱往（上海）股权投资基金管理有限公司和辉时基金。微贷网于2011年7月8日上线运营，总部位于杭州，在网贷天眼统计的今年1月P2P车贷平台交易规模排行榜上，微贷网位列第1，当月成交52.9亿元。

融资去年整体低迷

今年前两个月良好

在整体汽车市场进入成熟期的背景下，2018年的中国的汽车产业正在快步迈入以汽车金融为明星价值链环节的发展时代。在金融渗透率提升之外，融资租赁划归银保监会、网贷业务迎来大规模行业洗牌，2018年的汽车金融掀开了行业规范化的大幕。

从融资情况来看，据融360大数据研究院数据显示，2018年，中国汽车金融行业共有29笔融资，较2017年减少35笔。

融360大数据研究院分析师艾亚文认为，随着新车市场逐渐饱和，汽车产销在经过前几年的高速发展后下滑，直接影响到汽车金融行业，在国内强监管、去杠杆的背景下，汽车金融的投资热度逐渐减退，资本市场对汽车金融行业持观望态度。

艾亚文表示，汽车金融行业经过2016年、2017年高速发展后，也逐渐暴露出风险与隐患，整个投资市场开始冷静看待这个行业，投资热情有所下降，投资机构在甄选投资企业时更加谨慎和理性。

从融资规模来看，2018年，中国汽车金融行业总融资金额约合182.39亿元人民币，较2017年融资金额339.9亿元人民币减少85.86%。从笔均融资金额来看，2018年，中国汽车金融行业笔均融资金额6.29亿元人民币，较2017年增长18.42%。2018年至少有6家汽车金融公司获得C轮及以上融资，融资金额明显高于其在A轮及B轮获得的融资金额。

不过，又数据显示，2019年前两个月，共3起融资总融资金额为101.2亿元人民币，笔均融资金额为33.73亿元人民币，较2017年同期笔均融资额翻了5倍。

2019年2月28日，瓜子二手车获得软银中国D轮融资15亿美元，瓜子二手车在2018年还分别获得C轮融资8.18亿美元，以及C+轮融资1.62亿美元。包括2015年、2016年A+轮4550亿美元、A轮2.5亿美元及2017年B轮4亿美元的融资，瓜子二手车目前已经获得总计31.75亿美元融资。 汽车金融行业上市公司一览 证券名称 首发上市日 交易所 首发价格 收盘价 市值（亿美元）

点牛金融 2018-03-20 纳斯达克交易所 4.00 10.28 1.44

小牛电动 2018-10-19 纳斯达克交易所 9.00 7.90 6.08

团车 2018-11-20 纳斯达克交易所 7.80 6.30 4.96

优信 2018-06-27 纳斯达克交易所 9.00 3.67 10.50

灿谷 2018-07-26 纽约证券交易所 11.00 7.56 11.33

蔚来 2018-09-12 纽约证券交易所 6.26 5.96 60.02

微贷网 2018-11-15 纽约证券交易所 10.00 11.77 8.24

数据来源：东方财富Choice，单位：美元，时间：美股3月20日收盘 制表：徐天晓

(责编：蒋琪、仝宗莉)