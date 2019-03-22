科技巨头争相布局智慧城市 人工智能引领新风向

原标题：科技巨头争相布局智慧城市

3月21日，京东智能城市大会召开，京东城市正式升级为京东集团的一级战略业务。京东城市同日也正式发布城市操作系统，将利用人工智能技术，为城市和社会建设提供智能化解决方案。

在人工智能等新技术的引领下，智慧城市建设正在不断升级，也吸引了包括京东、百度、腾讯和阿里这样的科技巨头的争相布局。据不完全统计，上述巨头已经与数十至百家的城市签约合作。业内人士指出，智慧城市建设将催生出巨大的对大数据和人工智能等新技术的市场需求，相关产业前景广阔，不过数据安全及合理利用等方面仍存在一定风险和难点，亟待更完善的解决方案。

人工智能引领新风向

“这是一个万物互联的城市，就是物理层面上各种传感器、信息都是联通的；这是一个数据共享的城市，这个数据不是简单的信息化，而是深挖之后能够发挥价值；这还是一个生态的城市，这个生态既是指我们宜居的生态，也是指产业的生态。”在京东智能城市大会上，京东集团副总裁、京东城市事业部总裁郑宇如此描述其心目中智慧城市的愿景目标。

智慧城市概念的提出已多年，近年来，智慧城市发展再次加快步伐。在2013年，国家设立首批国家智慧城市试点名单。2014年8月，发改委、工信部等八部委联合印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，提出到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市。德勤2018年发布的《超级智能城市》报告显示，中国智慧城市已达500个试点，且已形成了长三角、珠三角等多个智慧城市群。今年，粤港澳大湾区、上海市、天津市等多地也明确提出将加快智慧城市建设。

业内人士表示，在智慧城市早期建设过程中，计算机的软硬件技术和网络通讯技术，发挥了主要作用。而在下一步智慧城市向智能城市迈进过程中，大数据和人工智能将发挥核心价值。2018年9月，世界人工智能大会就提出，中国正致力于实现高质量发展，人工智能发展应用将有力提高经济社会发展智能化水平，有效增强公共服务和城市管理能力。

“中国智慧城市的发展历程，可以分为四个阶段，第一阶段是电子化，第二阶段是网络化，第三阶段是信息化，第四阶段是智能化。前三个阶段属于智慧城市，智慧城市主要关注基础设施建设和信息化，技术驱动力源于计算机软件和网络通信。智能城市则是在此基础上，强调大数据、人工智能等新技术在城市建设和运营中的应用，打造城市操作系统，为智能城市和智慧社会建设提供智能化解决方案，让人们的生活更加美好。”郑宇表示。

科技巨头争相布局

在智能化的新风向之下，智慧城市建设催生出对大数据和人工智能等新技术的巨大市场需求，科技巨头争相布局争夺市场。目前，百度、腾讯、阿里巴巴等企业在智能交通领域已打造了一批示范项目，京东则以城市操作系统为核心，重点打造了城市信用的智能化解决方案。

目前，智慧交通是各大科技巨头主要的发力点。百度以自动驾驶为主攻领域，推动包括智能交通、智能出行等行业，目前已经与北京、上海等数十个城市地区打造了一批示范项目。百度董事长兼首席执行官李彦宏此前表示，接下来，百度还将在长沙规模化落地运营国内首批自动驾驶出租车，在自动驾驶商业运营、智能路网改造等领域展开布局。腾讯则主推“腾讯乘车码”。去年12月，腾讯与重庆客运索道公司签约，发布了重庆长江索道乘车码。在公交场景实现了快速通行与便利支付。目前，乘车码已在全国100多个城市进行应用，有5000多万名用户开通。阿里巴巴则主推“阿里ET城市大脑”，利用城市数据优化公共资源，主要用于智能交通管理，已经在杭州、苏州、上海以及衢州等地落地应用。

京东在大会上重点发布了城市信用的智能化解决方案。郑宇表示，京东以城市操作系统为核心，形成了城市计算平台、具体产品、场景解决方案三层产品阵列。其中，场景解决方案包括信用城市、AI+产业规划、智能停车、智能园区及智能城市APP。据他介绍，作为重点主推方案，信用城市今年将在全国20座城市推广，其中四五座已经在落地之中。“我国社会信用体系建设面临征信系统不完善、信用标准规范匮乏等难题，京东城市突破传统仅针对个体的独立信用模式，为个人、企业、城市管理部门三大城市信用主体提供顶层智能信用解决方案，打通各主体之间的数据壁垒，并针对不同信用场景设计独特的机器学习算法，实现对城市信用肖像完整的刻画。”

“城市需要一个生态，不可能靠一家公司一己之力，来解决城市里面所有问题。也不可能让整个城市陷入支离破碎的信息孤岛，烟囱林立各建各的。”郑宇表示，未来，将吸引更多合作伙伴共同打造智能城市产业生态，共同推动中国城市智能化进程。

数据安全及利用仍存难点

值得注意的是，在智慧城市向智能化发展的过程中，也面临着众多挑战。其中，数据融合和数据安全、人才缺失等问题正成为智能城市建设的痛点，亟待更完善的解决方案。

中国信息通信研究院、中国科学院软件研究所等联合编写的《2018年新型智慧城市发展与实践研究报告》指出，智慧城市建设要打破数据瓶颈，需要建设完善数据服务体系，并实现重要数据的依部门职能按需共享。根据部门职责，形成依职责按需共享机制，明确该不该共享，是否已共享，是否按需合规使用等关键环节。同时，建设主数据库，解决数据碎片化问题。实现各部门、各领域、各行业的业务对象信息的有机关联，全面构建区域政务信息资源库。

郑宇表示，如何同时兼顾数据融合和数据安全，是智慧城市建设中面临的一大挑战，要破除信息孤岛，打破数据壁垒，但同时要保证数据安全性。据其介绍，目前京东的数字网关技术，可以在基于用户隐私保护的基础上，做到所有服务器、所有数据不出各个部门和各个公司，达到知识共享。

此外，人才缺失的问题也是当前智慧城市建设的短板。“我们需要大量的复合型人才，他们要既懂大数据人工智能，又懂传统行业，特别是懂交通、环境、能耗、电子政务等行业，只有把这些知识与我们的人工智能和大数据做有机的结合，才能真正解决问题。而这样的复合型人才单纯依靠高校很难培养。”郑宇表示，破除人才短板，要通过产学研一体化的机制，用真实的数据，真实的项目去培养一批复合型人才。

(责编：蒋琪、仝宗莉)