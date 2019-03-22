原标题：4月10日全国铁路调图！部分列车运行时间再压缩

中新经纬客户端3月22日电 据中国铁路总公司官方微博22日消息，2019年4月10日0时起，全国铁路将实施新的列车运行图，优化高铁列车开行方案，北京至青岛、北京至兰州、兰州至成都等动车组列车运行时间将进一步缩短，保持普速列车开行规模，货物运输能力进一步提升。

据介绍，此次优化调整列车运行图，是铁路总公司深入贯彻落实中央供给侧结构性改革和“调整运输结构，增加铁路货运量”要求的具体行动，通过调图进一步优化了运输组织，为科学配置运力资源、提高运输供给质量创造了条件。

一是青岛进入北京3小时交通圈。安排开行北京南至青岛北一站直达复兴号动车组列车往返各1列，北京南至青岛北将实现3小时以内到达，较调图前压缩49分钟，旅客往返北京和青岛将更加方便快捷。

二是压缩北京至兰州间高铁运行时间。调图后，北京西至兰州西间G427/428次列车仅在西安北、郑州东、石家庄等省会车站办理客运业务，北京西至兰州西方向列车运行时间由8小时04分钟压缩至7小时23分钟，兰州西至北京西方向列车运行时间由8小时32分钟压缩至7小时22分钟。

三是首次开行兰州至成都间动车组列车。安排开行兰州至成都D762/763和D764/761次复兴号动车组，兰州至成都间往返分别历时6小时50分钟和6小时52分钟，较既有线列车运行时间压缩约5小时。

四是部分旅客列车开行方案进一步优化。增开沈阳至佳木斯、大连至齐齐哈尔动车组列车各1对。服务雄安新区建设，在目前白洋淀站停站列车39列的基础上，新增10列白洋淀站停站列车。

五是提升大宗货物运输能力。增加37条跨铁路局集团公司大宗货物直达列车运行线，达到284条。呼和浩特至唐山铁路万吨列车开行对数由28对增加至39对，为货运增量行动提供运力支持。

铁路总公司称，此次调图过程中，全国铁路保持普速列车开行规模，提升服务品质，开行普速列车1203对，较调图前增加29.5对，继续开行81对公益性慢火车，满足旅客多样化的需求。

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)