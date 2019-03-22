原标题：碧桂园财报保持高增长 主业稳健加码高科技

碧桂园控股有限公司（02007.HK）3月18日披露全年业绩，2018年，碧桂园共实现归属股东权益的合同销售金额约人民币5,018.8亿元，同比分别增长31.25%；营收、毛利润、净利润等核心财务指标均有大幅增长；截至2018年12月底，公司现金余额约为2425.4亿元。

“在2018年权益合同销售额同比增长31.25%的前提下，本集团净借贷比率为49.6%，同比下降7.3%，是行业内为数不多的兼顾了规模增长和负债管控的企业之一。”碧桂园集团总裁莫斌在2018年业绩发布会上表示，未来集团将进一步夯实经营基础，稳步提升业绩，“我们希望由高速发展进入平稳健康发展的过程中，将管理系统夯实得更加强劲”。

继去年未设销售目标以来，碧桂园仍然没有透露具体目标，但从莫斌的话中不难看出其企业自信。除了房产板块的喜人业绩， 2018年，碧桂园物业在港分拆上市，与此同时，碧桂园宣布进军现代农业、机器人，开启在高科技领域的相关多元化探索。

均衡布局 紧随城镇化发展步伐

2018年财报数据显示，碧桂园报告期内经营项目合计2148个，中国内地31个省/自治区/直辖市、269个地级市、1156个区和县；按目标市场分，碧桂园目标一二线与目标三四线的权益销售金额比例为44:56，项目分布可谓兼顾了广泛与均衡。

分析人士认为，碧桂园一向具有运营大盘的优势，更注重通过布局卫星城市，捕捉一二线城市的外溢需求，同时在三四线为改善型业主提供住房。精准的定位让碧桂园在布局城市和落地项目时更加快速果决。

碧桂园集团董事会主席杨国强在当日召开的业绩发布会上表示，看好三四五线城市的未来，“党和国家有很好的政策，追求美好生活的中国人勤劳而且聪明，我对国家未来发展充满信心，对碧桂园的明天也充满信心”。

日前，国家统计局公布了《2018年国民经济和社会发展统计公报》，全国的城镇率指标继续增长：2018年末全国常住人口城镇化率为59.58%，户籍人口的城镇化率为43.4%。

对此，中国城市和小城市改革发展中心理事长李铁认为，从43.4%的户籍人口城镇化率到70%的城镇化率，这15~20年之间还有一个红利期。李铁表示，城镇化会拉动消费增长，城镇居民分散在不同的城市里，能够带动城市基础设施的建设，带动城市间和城市群之间的基础设施建设，包括交通、铁路，城轨等，也会拉动房地产投资、固定资产投资等。

杨国强此前在集团管理会议上表示，中国的城镇化还有广阔的空间，“要让客户能买到一个物业管理好、房型好、绿化配套好的小区，这是我们有能力也有责任去做的事，我们要为中国的现代化和城市化做应有的贡献。如果未来我们能合理地控制成本，为他们提供消费得起的好房子，这就是我们的广阔天地。”

充足的土地储备以及稳健的财务状况大约是杨国强信心的来源。截至2018年12月31日,碧桂园国内已签约或已摘牌的权益土地储备已经达到约2.4亿平方米，其中未售权益可售货值约1.7万亿元，可其集团未来三到四年的销售量。并且，碧桂园前瞻性地深度布局粤港澳大湾区，契合了国家重大区域发展战略，截至2018年末，碧桂园位于大湾区内的权益可售资源的建筑面积超过2544万平方米，权益可售货值达到3721亿元。

摩根大通2月发布研报称，碧桂园在未来三年依旧会有良好的净利润增长，并且因为低线城市土地成本投入少，相应的风险也很小。

抢滩未来 加码高科技再拓增长极

在深耕主业的同时，碧桂园很早就开始多元化探索，并相继涉足教育、新零售、长租、产城融合等领域，立足于自身优势以及对市场的判断，2019年年初，杨国强将碧桂园定位为“为全世界创造美好生活产品的高科技综合性企业”，并提出碧桂园的三大核心业务是地产、机器人和现代农业。

2018年7月，碧桂园正式宣布进军机器人领域。半年来，碧桂园博智林机器人不仅成立了机器人和相关核心技术的研发和制造部门，还相继与清华大学、浙江大学、香港科技大学、西湖大学、东北大学等多所知名高等院校在人工智能、智能制造、机器人核心零部件研发等方面达成战略合作；并先后同西湖大学、清华大学和香港科技大学携手共建联合研究院。

在杨国强的机器人版图中，建筑机器人占据着很重要的一部分，对于建筑工人出身的杨国强来说，他更希望盖房子这类繁重、重复的劳动能够由机器人来完成，“它首先是符合我们对零伤亡和安全的追求，第二能使我们的质量提升，第三能使我们的效率提升”。

据悉，碧桂园高质量建造体系正致力于智慧化建筑机器人的开发与应用，探索“智慧建造”，将新型建造方式与智慧化、数字化、AI等前沿科技集成融合，并进行创新应用，把纯体力、重复、危险系数高的劳动都交由智慧化的高精度建筑机器人完成，实现水平高、工序少、建筑品质优的安全建造。

分析人士认为，碧桂园发力机器人的优势在于能够提供丰富的应用场景和未来的广阔市场。

数据显示，碧桂园地产板块拥有超2000个项目，此外，全国房地产行业也大有拓展空间，国家统计局数据显示，2018年全国房地产企业房屋施工面积达82.23亿平方米，比上年增长5.2%。因此，建筑机器人将有巨大的潜在需求，例如砌砖机器人、铺地砖机器人、外观质量检查机器人等。

杨国强称，发展机器人既是响应国家的号召，也是顺应未来的发展方向，“机器人技术所产生的效益和对社会的贡献是巨大的，我们目前正在路上，这是值得去奋斗的”。（刘尚文）

(责编：赵爽、仝宗莉)