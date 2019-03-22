农行信贷“及时雨”支持春耕生产 

为更好地支持春耕生产，农行江苏分行抓住当地农村春耕备耕资金投入量较大、信贷需求旺盛的有利时机，及早组织服务团队深入田间地头，走村串户广洒信贷“及时雨”。截至3月10日，该行农户贷款余额达146.9亿元，比年初新增18.1亿元；农户贷款户数达3.16万户，比年初新增2800户。

针对春耕备耕服务区域广、工作量大的实际情况，地处苏北平原的农行徐州分行在及早下达涉农贷款计划、实行贷款利率优惠政策的同时，积极组织辖内10家县（区）支行开展“进镇入村”助春耕专项活动，通过举办银农座谈会、信息发布会、县域贷款专场推介会等方式，向受邀与会的农户和专业大户、家庭农场主、涉农小微企业主等宣讲农行普惠信贷政策，详细了解农资农机、科技兴农、特色农业、农业产业化等春耕备耕资金需求，广泛筛选“四类农业”经营项目和优质客户“白名单”，定向推介惠农贷款产品。为确保春耕贷款第一时间投放到位，该行一方面根据各县（区）实际情况简化贷款手续和审批流程，一方面推出更加方便广大农户和新型农业经营主体线上申请贷款的“特农贷”“农业产业链贷”“惠农E贷”等特色贷款产品。

不仅苏北地区，苏南地区广袤的田野也是一片生机盎然。在无锡通博绿色生态农业有限公司，水果采摘区内叶绿果红，苗木基地的香樟树、桂花树、瓜子黄杨等青翠欲滴。正在修剪苗木的负责人吕辽峰介绍：“剪枝该去就去，该留则留，这样苗木销售才有品相。”近期，吕辽峰以房产作为抵押向当地农行申办了200万元贷款购买花木苗，预计今年花木销售额将达600万元，后期销售规模更为可观。（成艳 姚波 吴春锋）

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