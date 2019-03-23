企业家信心指数比上季提高

本报北京3月22日电 （记者屈信明）央行22日发布的《2019年第一季度银行家问卷调查报告》显示，银行家宏观经济信心指数70.1%，比上季上升1.6个百分点。

调查结果显示，一季度银行业景气指数为71.2%，比上季和上年同期均提高2.5个百分点。同时，贷款总体需求指数为70.4%，比上季提高7.4个百分点。分行业看，制造业贷款需求指数为62.5%，比上季提高3.9个百分点；基础设施贷款需求指数为63.4%，比上季提高5.5 个百分点。分企业规模看，小微型企业贷款需求指数为71.8%，比上季提高3.9个百分点。

同日发布的《2019 年第一季度企业家问卷调查报告》显示，企业家信心指数为69.2%，比上季提高1.4个百分点。此外，一季度资金周转指数为58.6%，比上季提高0.5个百分点，比去年同期下降0.1个百分点。其中，32.8%的企业家认为本季资金周转状况“良好”，51.5%认为“一般”，15.7%认为“困难”。销货款回笼指数为62.8%，比上季下降0.3个百分点。其中，35.9%的企业家认为本季销货款回笼状况“良好”，53.8%认为“一般”，10.3%认为“困难”。

(责编：曹昆)