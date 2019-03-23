原标题：从缝纫机厂到创客港——重庆国际创客港诞生记

新华社重庆3月22日电题：从缝纫机厂到创客港——重庆国际创客港诞生记

新华社记者柯高阳、陶冶

走进位于重庆市沙坪坝区嘉陵江边的重庆国际创客港，郁郁葱葱的黄桷树和雕塑小品点缀其间，随处可见的年轻“创客”让人感受到这里的创新氛围与创业活力。但仅仅在五年前，这里还是荒草丛生之地。从无人问津的老旧厂房变身为吸引百余家企业入驻、年产值过亿的“双创”园区，重庆国际创客港是怎么做到的？

老厂房变身创客港

重庆国际创客港前身是曾经名噪一时的红岩缝纫机厂，上世纪90年代缝纫机厂倒闭，留下占地90余亩的闲置厂房。

2014年，沙坪坝区政府牵头提出规划建设重庆国际创客港，由3家企业联合投资1.7亿元对老厂区进行改造升级，建设创新创业文化产业园区。

“老厂房是城市特殊的工业记忆，还被列入重庆市历史建筑名录，从一开始我们就提出对旧厂房以保护性加固为主，风格统一设计，尽量保持历史风貌。”负责园区运营的国际创客港园区管理公司办公室主任周尤说，园区内还有数十棵黄桷树，树龄平均在五十年以上，都得到了保护。

在拆除一栋危旧厂房时，施工人员发现有一棵黄桷树的根系已经嵌入墙中，与墙体融为一体。为了保护古树，建设方决定将这面墙保留下来加固整饬，将周围建设为开放式绿地。现在，这棵与墙共生的黄桷树引来不少市民拍照打卡，成为园区里小有名气的“网红树”。

“政策+智力”推动创新要素聚集

重庆国际创客港位于嘉陵江滨江路黄金地段，背靠重庆大学，又濒临重庆著名景区“千年古镇”磁器口,有非常高的商业价值，但作为重庆主城的教育和文化资源大区的沙坪坝区，没有将其简单打造为商业街区，而是把这块“宝地”留给创业者，让他们的理想从这里起航。

国际创客港开园之初就明确提出，鼓励培育发展以创新技术、设计服务、文化传媒、信息咨询、“双创”孵化器等为主的产业格局。沙坪坝区政府为此出台了专项扶持政策，凡是符合产业政策的入驻企业，可获得长达三年的租金补贴。

筑智建就是首批签约入驻的企业之一。这家从事三维可视化大数据研发及应用的科技型企业，看好西部地区的市场空间，从上海搬到重庆，租下两层楼近2000平方米的场地。

“除了租金补贴，丰富的人才智力资源也是吸引我们落户的重要原因。”毕业于重庆大学的公司总经理赵亮说，公司正在研发的建筑信息化模型系统需要大量土木工程、建设管理、计算机软件等专业的人才。沙坪坝是重庆传统的教育大区，园区又紧邻重庆大学等高校，为招聘人才、吸纳学生实习提供了便利。

近水楼台先得月。利用区位优势，创客港主动与高校合作，不仅挂牌成为重庆大学“来华留学生创业创新实践基地”，还专门修建直通校园的观光电梯，帮助企业延揽高校人才，推动创新要素聚集。重庆大学土木工程专业研究生张成臣2018年应聘进入筑智建工作，他说：“现在不仅是学生来实习工作很方便，公司请学校的专家来研究课题转化科技成果，老师们坐个电梯就到，合作也更紧密了。”

聚拢人气打造城市文化新名片

经过两年多时间的发展，重庆国际创客港已吸引入驻上百家，成为重庆规模最大的滨江“双创”产业园，2018年产值超1亿元，为1000多人提供了就业机会。

大量创新型企业的聚集，使创客港形成企业共济共赢的发展平台。“80后”海归张博就是受益者之一。这位回国创业的重庆女孩，和伙伴在创客港开起了摄影工作室。张博说，这里有成片的老旧厂房，毗邻磁器口老街和大学校园，很适合外景拍摄就地取材。还有很多“80后”“90后”年轻人在园区里上班，这些都是她的目标客户人群。

入驻企业不断增多，创客港的“人气”也旺起来。“很多创意园白天忙忙碌碌，夜晚空空荡荡。”周尤说，创客港规划了600多个停车位的地下车库和沙滨路上最大的滨江广场，还引入了影视娱乐、酒店、餐饮等配套生活服务设施，原有的一栋旧厂房被改建成缝纫机博物馆，西南地区最大的巨幕影厅也已开业放映，由老厂房改造而成的民宿酒店几乎天天爆满……创客港还将入驻3D打印、VR虚拟现实和机器人表演等数字互动体验项目，让市民既能感受旧工业记忆，又能感受现代科技，将园区打造成城市文化新名片。

(责编：李楠桦、仝宗莉)