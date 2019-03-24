国家知识产权局副局长甘绍宁：今年商标审查周期将压减到5个月以内

新华社北京3月23日电（王锦萱、于佳欣）国家知识产权局副局长甘绍宁23日说，今年商标审查周期将压减到5个月以内，专利审查周期压减15%以上，实现快速审查、确权、维权的协调联动。
甘绍宁是在当日召开的中国发展高层论坛2019年年会经济峰会上作出上述表示的。他说，国家知识产权局将积极构建知识产权“大保护”“严保护”“快保护”“同保护”格局，商标和专利审查周期压减属于“快保护”内容。
完善的知识产权制度对于开放式创新至关重要。近年来，中国知识产权保护取得显著成效，知识产权保护环境持续改善。据世界银行营商环境报告显示，中国营商环境全球排名一次性提升32位，国内外权利人对中国知识产权保护信心进一步增强。
“积极构建知识产权‘大保护’格局，就是要优化顶层设计，推进知识产权保护体系建设。加强行政执法，强化司法保护，拓展仲裁调解等维权渠道。健全社会共治机制，完善诚信体系，推动形成保护的合力。” 甘绍宁说。
“严保护”是指加快推动专利法修改，提高法定赔偿上限，针对故意侵权引入侵权惩罚性赔偿。同时，针对问题突出的领域，研究出台严格保护政策文件。运用源头追溯、实时监测、在线识别等“互联网+”手段强化保护。
“同保护”是要加大涉外知识产权保护工作的协调力度，完善海外知识产权信息服务平台，建立健全与外资企业、民营企业的沟通对话机制，对所有市场主体一视同仁、同等保护。
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