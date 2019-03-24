“渝新欧”跨境电商专列定期开行

23日，重庆铁路口岸，“渝新欧”国际铁路联运大通道集装箱中心站一派繁忙。

本月起，中欧班列“渝新欧”定期开行跨境电商专列。“渝新欧”国际铁路联运大通道由重庆出发经四川达州，向西至德国杜伊斯堡，全长11179公里，是我国“一带一路”建设的重要交通设施。

邓良奎摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2019年03月24日 03 版）

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