原标题：“饱腹糖”成新网红减肥“神药” 这些产品靠谱吗？

“三月不减肥，四月徒伤悲”。天气转暖，眼看大衣里藏着的赘肉又要重现天日了，减肥重新成了人们的生活重心。饱腹糖、酵素、瘦腿霜等听起来可以“临阵抱佛脚”的网红减肥产品迎来了热销期。是心理作用还是真实有效，始终是众说纷纭，不过需要提醒消费者注意的是，对于一些来路不明的网红产品一定要提高警惕。

日本减肥“神药”不断推新

日本的各种减肥神药、减肥神器一直是最受欢迎的产品。前几年酵素减肥产品红红火火，今年新出的饱腹糖再次刷爆网络。饱腹糖在日本市面上销售价格与国内代购价格相差不大，约为二十几元。糖果分为各种不同的口味，最大的噱头是外包装“满腹30倍”的字样：胶囊里的种子遇水可以膨胀30到45倍，立刻抑制空腹感。吃一粒药之后一定要喝水，听起来原理有点像压缩饼干。

有网友展示了视频实验，将糖果磨碎后泡在水杯中，立马吸水膨胀，并且随着时间的推移充满整个杯子，使得爱美人士更加信服糖果的效果。不过看看大家真实使用后的评论，效果却是因人而异。有正面评论称“吃了肚子会胀”，“中午吃的，到下午5点也没怎么觉得饿”；也有负面评论说“吃完更饿了，就是个好闻的糖”、“吃完了没什么感觉”。由于根据糖果服用要求，吃糖的同时要狠狠喝水，不少网友表示“就是喝了个水饱”。

火了好几年的酵素减肥更像是“玄学”，有没有效果众说纷纭，也有购买者明确表示“就是图个心理安慰”。酵素片、酵素梅、酵素软糖……各类产品层出不穷，最火的当属源自日本的分解酵素。产品宣称富含的各种成分可以抑制脂肪、糖分和淀粉的吸收，因此需要在餐前服用，之后就可以放心大吃大喝，因为无论你怎么吃都会被“分解”掉。

但实际上专家多次提醒，酵素与减肥无关。酵素并非什么新鲜事物，其实就是日本和台湾地区对“酶”的称谓。因为绝大多数的酶都是蛋白质，摄入的蛋白质在经过口腔、胃、小肠等后，被分解成氨基酸和寡肽而吸收。也就是说，无论吃什么蛋白质，最终进入人体的都是氨基酸，与燃脂减肥没有任何关系。

出汗不等于燃脂

一补水体重就回升

瘦腿霜、燃脂膏，“哪里想瘦涂哪里”，对于女性减肥群体的吸引力不言而喻。使用方法需要配合5到10分钟的按摩，皮肤随后感觉到发紧发烫，给人们一种“脂肪正在燃烧”的心理暗示。“用的时候裹上保鲜膜，感觉辣辣的热热的”，不少使用者如此评论。

不过，这类产品多次被专家明确辟谣：减肥霜之类的外用产品对机体脂肪代谢过程不能发挥任何影响。使用任何一种减肥霜都需要按摩、热敷等，所以，真正的作用在于按摩，减肥霜只是起辅助作用。而且按摩霜中的某些成分，会加重身体水分流失，导致脱水，比如咖啡因、七叶皂苷等。

原理类似的还有暴汗服、瘦身包等，都是通过大量出汗给人燃脂、减重的印象。例如暴汗服，据说穿上它运动10分钟出的汗相当于平常一小时的量；中药瘦身包，使用时放在肚脐眼上，之后盖上被子，用电热毯加热，使得温度始终保持在30到50摄氏度，听起来就觉得大汗淋漓。

但是，出汗不等于减肥！出汗前后反映出来的体重差，主要是因为身体失去大量水分。这样的减重只是暂时现象，事后一补水，体重又会回升。

代餐粉减肥，顾名思义就是一日三餐都不吃饭，只喝一杯粉状冲剂。说白了其实还是靠饿出来的。代餐粉的原理就是能量摄入小于能量消耗。使用代餐粉可以给自己一个控制饮食的暗示，以此达到减肥的目的。但是市面上出现的代餐粉往往营养素含量并不均衡。就算是一些谷物代餐粉、蔬果代餐粉，营养也达不到身体的日常推荐量，因此不推荐三餐都食用。

而且代餐粉的价格并不低，有这钱还不如去超市买点好食材，自己做减脂餐来得健康。

如果想要减肥的话，还是要平衡膳食，保证科学、营养的饮食，并根据自己情况对每日能量摄入进行一定调整，同时要保证每天能有充足的锻炼时间。为了减肥，花点冤枉钱是小事，但是对身体带来负面影响就真的得不偿失了。

非法添加“西布曲明”

这些减肥产品有毒

值得警醒的是，不少国内的网红减肥产品“有毒”，违禁成分甚至致命。

据媒体报道，“萌吚”系列产品宣称不节食、不运动一个月就能减重15到20斤，并且大量在市场销售。经过近一年的调查，无锡警方今年3月收网，成功破获这个涉及全国的犯罪网络，涉案金额超过一亿元。经调查发现，该产品就是普通的压片糖果，或者是其他的普通食品，不存在任何的减肥功效，连保健食品都不是；但是它的附赠品，却非法添加了西布曲明和酚酞，被定性为有毒有害食品。

其中，西布曲明是一种食欲抑制剂，副作用比较大，最大的风险就是会增加人的心脏病风险，也曾经发生过一些因为服用西布曲明而死亡的案例。酚酞是一种泻药，可以刺激肠胃，造成人的腹泻。长期过量食用酚酞会导致人的电解质失衡，引起心律失常等不良的症状。

近日，青岛市中级人民法院立案受理了一起民事公益诉讼侵权责任纠纷案，并发布公告提醒消费者，涉案的“狐狸女神”减肥药含禁药西布曲明，曾购买过该产品的消费者，请停止服用，并及时向法院申报，提交购买涉案减肥胶囊的数量、金额、销售者、损失等情况及相关证据，以便民事权利得到优先保护。

年初，苏州市相城区检察院提起公诉的一起特大减肥假药案一审宣判，网红减肥药竟产自农家小院，禁用的“西布曲明”被翻倍添加。涉案人投入10万元购置用于制作舒立轻等网红假减肥药机器设备，并从网上购买药品的原材料，包括淀粉、葡萄糖、西布曲明等，连商品防伪标识、说明书、外包装也通过网络轻松搞定。（孟一丁）

(责编：仝宗莉、朱一梵)