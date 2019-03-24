原标题：抗癌药降价，步子能否再快点

海南药企参与抗癌仿制药研发，助推进口“救命药”大幅降价——

抗癌药降价，步子能否再快点

“当你所有的努力都只是为了活下去，才知道没有什么比生命更昂贵。”

抗癌10年，63岁的海口人林其君（化名）用这句话来总结自己这一生的“看透”。

曾自费十几万元吃进口抗癌药;曾拿出赌命的决心; 从“黑市”买走私原料药吃;曾面临药物失效即将无路可走……林其君仍说自己是幸运的，因为他最终等到了国家谈判进口抗癌药品大幅降价纳入医保，这是他的救命稻草!

抗癌药零关税、医保谈判、加快新药审批……为了让百姓顺利用上抗癌药物，国家有关部门打出“天价药”降价组合拳。海南以最快速度落实国家政策，让患者享受到抗癌药降价和报销。同时，海南药企参与进口抗癌药物仿制药研发，成为进一步大幅度拉低抗癌药价的助推器。

“如果有钱，谁不想治，但真的太贵了!”

家住澄迈的王梅今年50岁了，2014年，确诊乳腺癌，但属于早期。

那时，医生告诉王梅，如果治疗得当，乳腺癌早期的治愈率也很高。

接受了化疗，王梅的反应有些剧烈。

王梅从医生口中得知，自己符合使用进口靶向抗癌药的指征。这种药不但治疗效果好，而且不会有那么强烈的副作用，是她保守治疗的首选。医院并没有这种药，需要她自己去药店买。

王梅记不住那药名，但却记住了价格：“一个月2万多!”

“太贵了!”王梅至今都记得当时听到药价后被“吓了一跳”，以种地为生的她，一个月药费等同家里一年的收入。

她并没有纠结是不是要用这药，因为她完全没有选择的能力。

传统化疗近4个月，王梅放弃了，选择回家找草药吃。

2018年，王梅病情恶化为晚期。“如果有钱，谁不想治，但真的太贵了!”她说。

海南省人民医院肿瘤内科一区主任王琳介绍，曾经由于靶向药价格太高，90%的患者都不会选择使用。

“以前治疗肺癌的进口抗癌药，一个月的价格最高要5万元，最便宜的，一个月也要1万元左右，而且全部是自费。因为药价太高，医院并没有这种药出售，患者只能自己去药店买。”王琳介绍。

那么，抗癌药价格为何如此之高?

海南双成药业股份有限公司总经理李建明认为，抗癌药价格高与前期研发成本高、药品技术专利保护有关。但是药品不是一般的商品，兼具社会保障功能，因此国家通过带量采购等方法将药价限制在一定区间。

据了解，美国、日本等国家为了减少卫生医疗费用支出，鼓励使用仿制药，仿制药价格往往比进口原研药低很多。

王琳介绍：“以前市面上国产仿制药应用少，有的患者为了省钱会从各种途径买印度版仿制药。这其中存在很大风险，因为谁也没办法保证他买的不是假药，这无异于拿生命在做赌注。”

采购平台直接公告降价公示，不降价企业将被退网

手术，化疗，复发，自费吃进口靶向抗癌药，积蓄耗尽，只能买成分不纯的原料药吃……林其君说，这10年间，他不停地折腾进行着自救，这一次，他终于抓到了做梦都想的救命稻草。

去年底，又有17种抗癌药通过国家谈判实现了降价，并纳入医保。海南省极速落地，采购平台直接公告降价公示，不降价企业将被退网。除此之外，售价低的仿制药也将进一步减轻患者的用药负担。

“从2017年开始，陆续有53种抗癌药得到降价，并纳入医保，其中很多药品降价幅度巨大。例如在乳腺癌治疗领域应用很广泛的曲妥珠单抗患者一般21天用一支，一支24025元，降价后是7270.16元一支，并纳入到医保报销，患者使用负担从2万多元降到最低1000多元。”海南省人民医院药学部副主任李惠莹介绍，在2017年国家谈判降价前，因为价格昂贵，患者使用量少，医院几乎不采购这些药品。

海南省肿瘤医院药剂科主任刘日升也介绍，曾经一款治肺癌的进口药，原价一个月要5万元左右，降价后每月1.5万元，而且纳入了医保可以按比例报销。

“以海南省2018年这批降价的17种抗癌药为例，最高降幅为71.02%，平均降幅16.46%。”海南省卫生健康委药政处有关负责人介绍，在国家文件下发后，海南省以最快的速度执行落地，采购平台直接公告降价公示，不降价企业将被退网。

“都在看《我不是药神》，但我不想看，因为那里演的就是我走过的路，不想回忆。幸运的是，我总算扛到了抗癌药降价进医保的这一天!”在众多病友中，林其君是精神支撑、是努力与病魔斗争的“偶像”。因为他查出癌症后，到如今，已经活了10年。

“我已经63岁了，得病后的这10年，过得比前面50年还显得漫长。”林其君说道。

林其君说，这10年间，他每时每刻都在关注着网上关于抗癌药物的报道。2018年国家谈判17种抗癌药品降价，林其君服用的药就在其中，做梦都想的救命稻草终于能握在手里了。

林其君现在服用的药物，降价纳入医保后，从每月数万元，降到了自费1000元以内。“这是政府为老百姓办的大实事呀!”他感慨道。

如今再次入院的王梅，也用上了她曾经想都不敢想的“贵药”。她的主治医师——海南省肿瘤医院肿瘤内科医师刘秦香介绍，目前王梅患病处溃疡已经愈合了，肿块也在缩小。

“目前临床上，90%符合这降价50多种药用药指征的患者都可以用得上靶向抗癌药了。”刘秦香说道。

李惠莹介绍，高质量国产仿制药的应用，可以使患者用药负担进一步减轻，例如某治疗白血病药品，进口药降价后从每盒11925元降到了9998元，规格一致的国产仿制药价格可以低到每盒929.28元，如果医保再按比例报销，患者负担大大减轻。

“快点!快点!再快点!”

查出肺癌一年多，57岁的海口人吴涛(化名)总结了他治病的特点：“路越走越窄。”

吴涛说，起初他吃的药一个月9200元全自费，吃满7个月后医药公司赠药。但吃到第15个月，他出现了耐药症状。

根据吴涛的病情，如果再换靶向药，只能用奥希替尼，这种药在降价前自费要一个月5万元。

“我算是不幸中的万幸，正在关键时刻，赶上了国家将这药的价格降下来纳入医保。”吴涛说，原本吃不起的药，现在每个月自费约2000元就可以吃上“续命”。

“可如果再耐药了该怎么办?”吴涛每时每刻不在为这件事担忧，因为一旦耐药他最后能换的抗癌药目前尚没有纳入到降价药范围，吃下来1年费用要30万元到50万元。

“国内目前还没有这种药的仿制药，我也不知道自己能不能等到。”即便知道目前原料药管控很严，市场上也有不少假药，但吴涛还是托人从国外想办法买回来了一些原料药备用。

“都是些粉末，如果要吃，需要自己用小秤测剂量。我也知道这不安全。”吴涛已经让女儿将他的房子挂上网准备卖了。“快点!快点!再快点!”吴涛盼望着更多抗癌药降价，仿制药的研发能快些。

对于如何继续推动抗癌药降价，李建明表示，除了国家谈判并纳入医保外，国内药企可以从技术研发角度入手，开发品种，从源头降低药价。在加大抗癌药原研药研发力度的同时，推动仿制药在重大技术上突破，缩小国内仿制药与国外原研药在质量上的差距，倒逼进口药降价。（记者 吴雪君 通讯员 马珂）

(责编：仝宗莉、朱一梵)