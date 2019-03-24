海南药企参与抗癌仿制药研发，助推进口“救命药”大幅降价——
抗癌药降价，步子能否再快点
“当你所有的努力都只是为了活下去，才知道没有什么比生命更昂贵。”
抗癌10年，63岁的海口人林其君（化名）用这句话来总结自己这一生的“看透”。
曾自费十几万元吃进口抗癌药;曾拿出赌命的决心; 从“黑市”买走私原料药吃;曾面临药物失效即将无路可走……林其君仍说自己是幸运的，因为他最终等到了国家谈判进口抗癌药品大幅降价纳入医保，这是他的救命稻草!
抗癌药零关税、医保谈判、加快新药审批……为了让百姓顺利用上抗癌药物，国家有关部门打出“天价药”降价组合拳。海南以最快速度落实国家政策，让患者享受到抗癌药降价和报销。同时，海南药企参与进口抗癌药物仿制药研发，成为进一步大幅度拉低抗癌药价的助推器。
“如果有钱，谁不想治，但真的太贵了!”
家住澄迈的王梅今年50岁了，2014年，确诊乳腺癌，但属于早期。
那时，医生告诉王梅，如果治疗得当，乳腺癌早期的治愈率也很高。
接受了化疗，王梅的反应有些剧烈。
王梅从医生口中得知，自己符合使用进口靶向抗癌药的指征。这种药不但治疗效果好，而且不会有那么强烈的副作用，是她保守治疗的首选。医院并没有这种药，需要她自己去药店买。
王梅记不住那药名，但却记住了价格：“一个月2万多!”
“太贵了!”王梅至今都记得当时听到药价后被“吓了一跳”，以种地为生的她，一个月药费等同家里一年的收入。
她并没有纠结是不是要用这药，因为她完全没有选择的能力。
传统化疗近4个月，王梅放弃了，选择回家找草药吃。
2018年，王梅病情恶化为晚期。“如果有钱，谁不想治，但真的太贵了!”她说。
海南省人民医院肿瘤内科一区主任王琳介绍，曾经由于靶向药价格太高，90%的患者都不会选择使用。
“以前治疗肺癌的进口抗癌药，一个月的价格最高要5万元，最便宜的，一个月也要1万元左右，而且全部是自费。因为药价太高，医院并没有这种药出售，患者只能自己去药店买。”王琳介绍。
那么，抗癌药价格为何如此之高?
海南双成药业股份有限公司总经理李建明认为，抗癌药价格高与前期研发成本高、药品技术专利保护有关。但是药品不是一般的商品，兼具社会保障功能，因此国家通过带量采购等方法将药价限制在一定区间。
据了解，美国、日本等国家为了减少卫生医疗费用支出，鼓励使用仿制药，仿制药价格往往比进口原研药低很多。
王琳介绍：“以前市面上国产仿制药应用少，有的患者为了省钱会从各种途径买印度版仿制药。这其中存在很大风险，因为谁也没办法保证他买的不是假药，这无异于拿生命在做赌注。”
采购平台直接公告降价公示，不降价企业将被退网
手术，化疗，复发，自费吃进口靶向抗癌药，积蓄耗尽，只能买成分不纯的原料药吃……林其君说，这10年间，他不停地折腾进行着自救，这一次，他终于抓到了做梦都想的救命稻草。
去年底，又有17种抗癌药通过国家谈判实现了降价，并纳入医保。海南省极速落地，采购平台直接公告降价公示，不降价企业将被退网。除此之外，售价低的仿制药也将进一步减轻患者的用药负担。
“从2017年开始，陆续有53种抗癌药得到降价，并纳入医保，其中很多药品降价幅度巨大。例如在乳腺癌治疗领域应用很广泛的曲妥珠单抗患者一般21天用一支，一支24025元，降价后是7270.16元一支，并纳入到医保报销，患者使用负担从2万多元降到最低1000多元。”海南省人民医院药学部副主任李惠莹介绍，在2017年国家谈判降价前，因为价格昂贵，患者使用量少，医院几乎不采购这些药品。
海南省肿瘤医院药剂科主任刘日升也介绍，曾经一款治肺癌的进口药，原价一个月要5万元左右，降价后每月1.5万元，而且纳入了医保可以按比例报销。
“以海南省2018年这批降价的17种抗癌药为例，最高降幅为71.02%，平均降幅16.46%。”海南省卫生健康委药政处有关负责人介绍，在国家文件下发后，海南省以最快的速度执行落地，采购平台直接公告降价公示，不降价企业将被退网。
“都在看《我不是药神》，但我不想看，因为那里演的就是我走过的路，不想回忆。幸运的是，我总算扛到了抗癌药降价进医保的这一天!”在众多病友中，林其君是精神支撑、是努力与病魔斗争的“偶像”。因为他查出癌症后，到如今，已经活了10年。
“我已经63岁了，得病后的这10年，过得比前面50年还显得漫长。”林其君说道。
林其君说，这10年间，他每时每刻都在关注着网上关于抗癌药物的报道。2018年国家谈判17种抗癌药品降价，林其君服用的药就在其中，做梦都想的救命稻草终于能握在手里了。
林其君现在服用的药物，降价纳入医保后，从每月数万元，降到了自费1000元以内。“这是政府为老百姓办的大实事呀!”他感慨道。
如今再次入院的王梅，也用上了她曾经想都不敢想的“贵药”。她的主治医师——海南省肿瘤医院肿瘤内科医师刘秦香介绍，目前王梅患病处溃疡已经愈合了，肿块也在缩小。
“目前临床上，90%符合这降价50多种药用药指征的患者都可以用得上靶向抗癌药了。”刘秦香说道。
李惠莹介绍，高质量国产仿制药的应用，可以使患者用药负担进一步减轻，例如某治疗白血病药品，进口药降价后从每盒11925元降到了9998元，规格一致的国产仿制药价格可以低到每盒929.28元，如果医保再按比例报销，患者负担大大减轻。
“快点!快点!再快点!”
查出肺癌一年多，57岁的海口人吴涛(化名)总结了他治病的特点：“路越走越窄。”
吴涛说，起初他吃的药一个月9200元全自费，吃满7个月后医药公司赠药。但吃到第15个月，他出现了耐药症状。
根据吴涛的病情，如果再换靶向药，只能用奥希替尼，这种药在降价前自费要一个月5万元。
“我算是不幸中的万幸，正在关键时刻，赶上了国家将这药的价格降下来纳入医保。”吴涛说，原本吃不起的药，现在每个月自费约2000元就可以吃上“续命”。
“可如果再耐药了该怎么办?”吴涛每时每刻不在为这件事担忧，因为一旦耐药他最后能换的抗癌药目前尚没有纳入到降价药范围，吃下来1年费用要30万元到50万元。
“国内目前还没有这种药的仿制药，我也不知道自己能不能等到。”即便知道目前原料药管控很严，市场上也有不少假药，但吴涛还是托人从国外想办法买回来了一些原料药备用。
“都是些粉末，如果要吃，需要自己用小秤测剂量。我也知道这不安全。”吴涛已经让女儿将他的房子挂上网准备卖了。“快点!快点!再快点!”吴涛盼望着更多抗癌药降价，仿制药的研发能快些。
对于如何继续推动抗癌药降价，李建明表示，除了国家谈判并纳入医保外，国内药企可以从技术研发角度入手，开发品种，从源头降低药价。在加大抗癌药原研药研发力度的同时，推动仿制药在重大技术上突破，缩小国内仿制药与国外原研药在质量上的差距，倒逼进口药降价。（记者 吴雪君 通讯员 马珂）
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】