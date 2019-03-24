政商学界纵论世界经济：全球化如何转危机为机遇？

两年以前，中国发展高层论坛在北京钓鱼台举行，“拯救全球化”是其中一项重要议题；如今，同一地点同一场合，一场关乎“世界经济危与机”的讨论展开，全球化仍是关键词。
今年以来，经合组织发布报告，将2019年全球经济增长预期从此前的3.5%下调至3.3%；IMF预期今年全球经济增速为3.5%，较之前预期同样低了0.2%；WTO更是表示，该组织编纂的世界商品贸易季度领先指标跌至了9年来的最低水平。
中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬表示，从2005年至2016年已经出现了贸易增长率从高于到逐渐低于GDP增长率的事实，而去全球化的一大恶果就是导致贸易增长速度放慢，进而拖累经济增长。
近两年来，逆全球化的思路、思潮愈发激烈，各种局部甚至系统的割裂和冲突也不断升级。引发逆全球化的一大因素是民粹主义抬头，而这成为了风险和危机的根源。
贝莱德集团董事长劳伦斯·芬克直言：“如果回去看看2008年、2009年的全球金融危机，你会发现这一危机的早期迹象其实已经和2015年发生的一些金融或是经济市场的情况非常类似，这一轮的新波动可能也给我们带来一些颠覆。它的根源在于民粹主义上升，以及政府试图努力应对这种民粹主义的方式。”
劳伦斯·芬克认为，全球化对世界来说并不意味着必定产生糟糕的结果，若能正确合理应对，也许能将危机转为机遇，给全球带来利好。
在国务院发展研究中心副主任王一鸣看来，从中长期来讲，有三个因素对未来世界经济走势有很大影响，其中全球化能否适应当前世界变化，并进一步升级来形成新的全球经济秩序尤为重要。
如何改变？清华大学经济管理学院教授李稻葵建议，中美欧三方应携手引领全球化，关键是要开诚布公、平等协商、相互监督，在知识产权、市场开放、公平竞争、国有企业改革等方面的问题都可以谈。
李扬表示，在面对全球危机、逆全球化抬头的情况下，“一带一路”倡议会成为解救危机的一个有效方法。
具体而言，“一带一路”倡议构建人类命运共同体的宗旨可解决过去穷国被边缘化的问题，“一带一路”倡议遵循的是“发展优先”，更积极地推进参与各国实现工业化，满足当地民众最基本的生活需求，帮助解决贫困问题，同时“一带一路”倡议追求的是承认差别和多元化下的合作共赢。
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