原标题：韩正出席中国发展高层论坛

新华社北京3月24日电 中国发展高层论坛2019年年会24日上午在北京开幕。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席开幕式并致辞。

韩正说，刚刚过去的一年，是中国发展进程中极不平凡的一年。面对错综复杂的国内外形势，以习近平同志为核心的中共中央团结带领全国各族人民砥砺奋进、攻坚克难，实现了全面贯彻落实中共十九大精神的开门红，决胜全面建成小康社会又取得新的重大进展。今年的形势可能会更复杂更严峻，但我们做好了打硬仗的准备，有信心有能力完成全年经济社会发展目标任务，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

韩正强调，中国坚持打开国门搞建设，已经实现从封闭半封闭到全方位开放的历史转折，开放已经成为当代中国的鲜明标识。过去中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放的条件下进行。我们将坚定不移全面扩大开放，以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，推动更高水平开放；坚定不移积极主动扩大进口，进一步降低关税，加快提升通关便利化水平，让世界各国更好分享中国大市场机遇；坚定不移持续放宽外商投资准入，继续缩减外资准入负面清单，允许更多领域实行外资独资经营；坚定不移建设国际一流营商环境，继续加强知识产权保护，尊重国际营商惯例，让外资企业在公平竞争中实现更好发展；坚定不移打造对外开放新高地，增设上海自由贸易试验区的新片区，研究提出海南分步骤、分阶段建设自由贸易港政策和制度体系。

本届中国发展高层论坛由国务院发展研究中心主办，主题是“坚持扩大开放、促进合作共赢”。来自国内外的专家学者、企业家、政府官员和国际组织代表参加了开幕式。

(责编：朱江、仝宗莉)