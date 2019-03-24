AI赋能实体商业再加速 万达创新加速器第二期聚焦创新技术

人民网北京3月24日电 （孙阳）日前，随着移动互联网和大数据技术的快速发展，移动数据爆发成为AI技术挖掘智慧商机、推动产业升级的重要助力。日前，记者从万达创新加速器·赋能智享未来第2期加速成果展上获悉，15家创新项目携新零售、AI计算机视觉、大数据、物联网等领域最前沿的创新技术产品，与万达集团总部，商管、影视等业态多层面进行了合作试点。

万达集团副总裁朱战备表示，通过成功利用万达海量线下消费场景作为开放平台，面向社会招募最新技术和产品在万达落地试点，有助于不断推进新消费线下线上融合和企业开放式创新。

其中，Dsee.Lab项目已在北京丰科万达广场全场部署上线。据了解，由前百度研究院院长林元庆创立的Aibee, 致力于打磨极致AI技术，赋能升级传统行业，于2018年9月底完成北京通州万达广场的场内部署，通过有效识别、分析广场消费者的游逛偏好、游逛行为等，实现精准客流分析，进而为广场内商户和消费者提供更好的服务。

据悉，截至目前，万达创新加速器已顺利完成前两期，累计对外招募超过450个全球领先的科技创新项目，完成30多个创新项目落地万达试点应用。其中，近1/4的项目与万达展开深度合作，超过半数的项目在加速期间获得了追加投资。

2017年8月，万达创新加速器第1期正式启动。2018年初，15个优秀项目顺利完成万达集团落地试点，涉及人工智能应用、楼宇节能黑科技、大数据决策分析、发票云服务创新等。

其中，来自硅谷的图灵视频，作为万达广场“防火安全智能化管控项目”的核心服务提供商之一，目前已实现上线225家广场，对违禁物品消防隐患识别率达到90%以上。

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