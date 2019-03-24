力拓集团CEO夏杰思：中国的脱贫攻坚令我印象深刻

人民网北京3月24日电（盛楚宜）3月23日至25日，以“坚持扩大开放、促进合作共赢”为主题的第二十届中国发展高层论坛在北京举行。力拓集团首席执行官夏杰思（Jean-Sébastien Jacques）在论坛上做客人民网访谈间，就中国的外商投资法、“一带一路”倡议、脱贫攻坚、可持续发展等问题接受了专访。他强调，回首中国近几十年的发展历程，中国的脱贫攻坚令他印象最为深刻。

“我对未来非常乐观，”谈及与中国的合作关系，夏杰思说道，“我们和中国的合作已经有一百多年的历史，这在力拓集团146年的历史中占据了巨大篇幅。早在一个多世纪前，力拓就从美国加利福尼亚州向中国供应硼砂，自此开启了与中国的贸易往来。1973年，力拓的第一船铁矿石运抵中国，成为最早向中国供应铁矿石的外国公司之一。如今，力拓共向中国供应了25亿吨铁矿，中国已经是力拓最大的市场。力拓不仅向中国销售铁矿石、铜矿、硼砂、钻石等，从中国的进口也在不断加大。过去十年里，我们共从中国采购了100亿美元的商品和服务，其中仅去年就有13亿美元，我们的合作关系在不断向新的阶段迈进。中国全面深化的改革开放将助力我们向前发展，我相信这给很多行业都带来机遇。”

夏杰思说：“中国两会期间通过了外商投资法是个好消息”。他表示，这将为中国吸引更多资本，尤其是境外投资。力拓将和现有的中国合作伙伴一道，充分利用外商投资法带来的利好价值，为中国和力拓创造更多财富。

夏杰思第一次访问中国是在20年前。回忆起这20年的中国之旅，他深感中国的基础设施建设、城市化值得赞叹。“最令我印象深刻的还是中国带领人民脱贫致富的能力。我从未见过任何一个像中国同等规模的国家，可以带领那么多人民摆脱贫困。”

夏杰思还表示，力拓集团会通过“一带一路”倡议受益。“推动力拓的收益有两大关键点，一个是GDP增长，另一个是贸易。‘一带一路’倡议符合这两点利益，我相信这对力拓，对矿业都是有益的。”

近日，力拓集团发布了《气候变化应对策略》，阐述了将如何应对气候变化，推动可持续发展。“我们想为应对气候变化作出贡献，提高能源利用率，投资新科技。中国在应对气候变化方面也做了很多。去年我来中国四次，每次都可以看到蓝天，也许我很幸运，但我相信这不是原因，我已经看到了这方面的变化。”夏杰思笑着谈到。

当问及中国的发展经验是否可以给其他发展中国家参考时，夏杰思表示，希望其他国家能考虑到中国的可持续发展方式，因为环境保护政策事关世世代代。

“我们期待更加紧密的合作关系，期待‘双赢互利’，我对未来充满信心。”夏杰思说。

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