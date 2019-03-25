原标题：护理人员缺 医养结合难 养老机构两大瓶颈有待突破

护理人员短缺和医养结合困难是当前阻碍一些地方养老服务提升的重要因素。不少养老机构面临招工难，护理人员多是下岗工人、农村妇女甚至是老人。由于医养结合难，很多老人在养老机构产生的治疗费用仍然无法通过医保报销。基层建议，通过加大护理人员培养力度、理顺医养结合政策等举措破解瓶颈制约，提升养老服务水平。

护理人员缺乏 技能有待提高

“我们老年公寓里有智能健康设备，老人的血压、心率等数据可以传输到家属手机的APP上，但是许多护工根本不会操作。他们连智能手机都不会用，更别说操作传输数据了，教都教不会。” 山东省济南市燕柳老年公寓负责人黄小川说，燕柳老年公寓有10个护工，承担着60多个老人的护理工作。开业初，他们也想从院校招聘有基本护理技能的毕业生，但因为工作环境、性质、待遇等问题，没有学生愿意来。

河北省沧州市银鹤老年公寓院长白锦利告诉记者，在当地，很多年轻人宁可去超市每月挣2000元也不愿到养老院工作。他们的护理人员主要是五六十岁的闲散劳动力，小学及以下学历占7成以上，知识技能培训根本听不进去。没办法下，他们不得不常年刊登广告招聘人员，即使不缺人也要储备。

业内人士介绍，由于护理人员待遇差、社会地位低，养老机构普遍很难招到护理人员。即便能招上来，流动性也非常大。

实际上，目前养老机构面临的不仅仅是护理人员缺乏。据了解，在民营养老机构，科班出身既懂业务又懂管理的负责人凤毛麟角；各养老机构很少有专业的社工人员，老人的活动几乎都由护理人员兼职组织。在这些养老机构，让老年人安度晚年，实际变成了只是照顾他们的“吃喝拉撒睡”。

医养结合面临制度困境

南宁青秀孝慈苑养老院是南宁一家高端民营养老机构，养老院在市中心闹中取静，周边分布有多家三甲医院。养老院院长熊旭介绍，医疗是入住老人的重要需求，目前养老院成立了护理院，配备专职医生和护士，可以开展验血等常规体检，治疗一般疾病，但因为护理院不是医院，治疗产生的费用无法通过医保报销，影响了老人就近就医。“一些在护理院就能治好的小病，有的老人宁愿坐着轮椅舍近求远去周边的医院，很不方便。”

记者采访发现，“医院不养、养老院不医”的现象让一些失能半失能老人不知该何处安身。由于他们多患有慢性疾病且病情稳定，一方面，因为达不到公立医疗机构的住院标准，医疗机构不愿意老人占床位；另一方面，养老机构缺乏医疗条件和医护人员，特别是照料失能半失能老人需要更多人手、风险也更高，养老机构也不愿意多收失能老人。

实际上，一些地方早在几年前就探索医养结合。如广西桂林夕阳红养老中心约60%的老人是来自外地的旅居老人，养老院配备有一家一级医院，医疗费用可医保报销是吸引老人入住的重要原因之一。然而，尽管取得了一些成效，但一些设想仍如“墙上饼”，看着好吃实际吃不上。从整体来看，很多地方医养结合涉及主管部门之间的藩篱仍然很难打破。

“难处在于民政、卫计、人社三个部门各管一摊。民政要求卫计部门批准养老机构内设医疗机构，养老床位可以和医疗床位转化实现医保报销，但人社部门说这样医保报销容易失控。如果医疗机构内设养老床位，原先需要办养老机构许可证，获取民办非企业证，但是办证的时候，限制养老机构使用公产，可医疗机构基本都是公产；如今虽然新建养老机构不走审批程序了，但在备案的时候仍然需要办理民办非企业证，面对的难点和以前一样。” 一位民政部门干部说。

加强人才培养 统筹推进医养结合

业内人士建议，通过加强护理人员培养、理顺医养结合政策等举措破解瓶颈制约，提升养老服务水平。

乌鲁木齐市养老福利院党支部副书记、院长马明丽说，养老护理员作为新兴职业，将伴随老龄化社会的到来，呈现出需求大于供给的趋势。我国养老护理员缺口至少达700万人，社会地位低、收入不高是阻碍养老护理员职业发展的拦路虎。

业内人士建议，通过规划专业教育和加强岗位培训来壮大养老队伍力量。一方面，医科院校在医护类专业内分方向进行人才培养，在充分调研社会对养老服务人员多元化需求的基础上，结合自身优势，拓展人才培养方向；另一方面，采取多种模式开展养老服务专业人员培训，如依托相关院校对工作人员进行专业培训；成立专门的培训机构培训没有职业资格证书的工作人员；举办职业技能竞赛、职业技能鉴定等促进人才质量提高。此外，还要对从业人员的职业发展和上升空间给予更多支持。

在医养结合方面，基层反映最多的问题是养老机构医保报销难题。济南市章丘区日月潭养老中心负责人姜飞认为，依托医疗机构打造医养结合的养老机构相对比较容易破解这一瓶颈。“医疗机构内设养老机构，养老病人在走医保报销上面临的问题会相对较少。而且，医院有成熟的医疗团队，老人有病可以得到最好的救治。养老机构没有医生、护士和设备，让现有的养老机构投资改造也不太可能。”姜飞说。

广西壮族自治区民政厅社会福利和慈善事业促进处处长曾凡明认为，从长远来看，还是要尽快推动养老机构内设医疗机构纳入医保定点范围，明确养老机构内设医疗机构医保报销的内容和标准，分清哪些能报哪些不能报，并将之纳入跨省异地就医直接结算范围。

业内人士还呼吁，建立统一规范的组织体系和管理体制，由各级政府成立“医养结合”养老服务领导小组，统筹协调卫生、民政、人社、国土、财政、金融、发改委等各部门，共同推进医养结合工作。

（本版稿件除署名外，均由记者范世辉、邰思聪、潘清、闫祥岭、杨帆、鲍晓菁、唐荣桂、阿依努尔采写）

(责编：杨曦、仝宗莉)